La technologie agrivoltaÃ¯que vue par la Plateforme Verte

La version finale de la brochure Agrivoltaïsme, fruit du travail d’un sous-groupe de travail et portée par la Plateforme Verte, vient d’être publiée. Ce document a vocation à faire une synthèse objective et positive de l’Agrivoltaïsme. De la sorte, elle permettra à tout un chacun (propriétaire, agriculteur, élu de collectivité, conseiller de chambre d’agriculture, représentant de l’Etat, conseil juridique ou financier, etc.) de se faire une idée rapide et claire de l’ensemble des aspects ayant trait à cette filière nouvelle mais prometteuse si elle est bien conduite.

Celle-ci rappelle le cadre règlementaire de l’Agrivoltaïsme, les implications en termes d’engagement de la part de l’énergéticien et de l’exploitant agricole, le champ des possibles en termes de type d’installation et de production agricole. Elle donne également des ordres de grandeur sur l’économie d’un projet agrivoltaïque et le partage de valeur associé.

Cette brochure a été transmise pour lecture préalable à sa diffusion lors du salon Energaïa aux interlocuteurs suivants :

- Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture France

- FNSEA

- ADEME

- DGEC et Conseillère Energie du Ministère de la Transition Ecologique et Énergétique

A consulter pendant la trêve des confiseurs pour être sûr de tout savoir sur l’agrivoltaïsme dès les premiers jours de 2025 et initier quelques projets !