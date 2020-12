La STCM se lance dans une nouvelle activité liée au recyclage de batteries lithium à Bazoches-les-Gallerandes (Loiret-45)

Pour accompagner la transition écologique et le développement des mobilités décarbonées prévus par la France, STCM lance une nouvelle activité de collecte, regroupement et stockage des batteries lithium sur son site de Bazoches-les-Gallerandes. Objectif : offrir aux acteurs de la mobilité électrique une filière de recyclage des batteries lithium en France.

Avec près de 70 ans d’histoire, le groupe STCM-APSM est un acteur majeur du recyclage des batteries au plomb issues du marché de l’automobile et de l’industrie en France. Le groupe emploie 130 personnes et produit plus de 40 000 tonnes de plomb et d’alliages de plomb par an sur trois sites (Pont Sainte-Maxence, Bazoches-les-Gallerandes et Toulouse). Le groupe STCM-APSM est membre du groupe ECOBAT Technologies, leader mondial de la production et du recyclage du plomb et des dérivés de plomb.

STCM offre son savoir-faire français du recyclage des batteries au plomb au service des acteurs de la mobilité électrique

La France a l’objectif d’un million de véhicules électrifiés fin 2022. Ce chiffre illustre la forte volonté politique, industrielle et des consommateurs de développer les véhicules électriques afin de répondre aux enjeux environnementaux. Pour accompagner le développement de cette mobilité durable, il est nécessaire de mettre en place des solutions de collecte et de traitement des batteries lithium en France. STCM a décidé de mettre son savoir faire français au profit de cette économie circulaire et ouvre un centre de collecte et stockage des batteries lithium non-critiques. “STCM peut accompagner ce marché naissant grâce à sa maîtrise de la gestion des risques, indispensable pour garantir la bonne prise en charge des batteries lithium. Cette nouvelle activité répond à une forte demande locale des acteurs de l’automobile et s’inscrit dans une stratégie à l’échelle européenne du groupe Ecobat qui développe déjà des projets similaires en Angleterre et en Allemagne. Il est impératif de pouvoir offrir une réponse européenne et française au recyclage des batteries des véhicules électriques” commente Sylvain Porret, Directeur Général d’ECOBAT Technologies France.

Un site réaménagé pour collecter, regrouper et stocker les batteries lithium dès le premier trimestre 2021

L’activité d’affinage réalisée à Bazoches-les-Gallerandes a été arrêtée le 31 août 2020 et intégralement transférée vers le site d’APSM à Pont Sainte-Maxence, qui bénéficiera d’investissements pour accroitre ses capacités de production en 2021. L’atelier libéré par ce transfert d’activité a été transformé avec des équipements adaptés et des installations de surveillance et détection incendie afin de pouvoir accueillir la nouvelle activité lithium qui sera lancée au premier trimestre 2021. Le site de STCM permettra de collecter, regrouper et stocker les batteries lithium usagées afin de les dispatcher ensuite dans des centres de traitement. “Nous travaillons sous le contrôle des autorités, en étroite collaboration avec nos homologues européens qui ont déjà l’expérience de cette activité pour nous assurer que la gestion de ces déchets très particuliers se fera en toute sécurité. Un chef de projet expérimenté dans les batteries lithium a également été embauché pour gérer l’installation des équipements et le lancement de l’activité” ajoute Yann Gautron, directeur Achats et Logistique de STCM.