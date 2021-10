La sociÃ©tÃ© Solarsit rejoint Dome Solar

Après l’achèvement de son introduction au sein du groupe Kingspan – Bacacier en mars dernier, la société Dome Solar annonce l’acquisition de la société Solarsit, le 20 octobre 2021. Des savoir-faire complémentaires !

Cédric Bruge, Directeur Général de Kingspan France et Président de Bacacier, se félicite de ce rapprochement qui vient confirmer le soutien du groupe Kingpsan – Bacacier aux énergies renouvelables. Ce sont des valeurs communes qui, aujourd’hui, permettent de réunir ces différentes entités. Par ce rachat, Dome Solar apporte une vraie complémentarité dans sa gamme existante et s’ouvre ainsi les portes vers d’autres marchés qui constituent de nouveaux potentiels de croissance.

« Solarsit by Dome Solar »

Plusieurs procédés vont venir apporter de la nouveauté, l’un adapté aux modules bifaciaux en apportant une hyper ventilation et, de fait, une meilleure productivité des panneaux. Un second système de fixation viendra harmoniser la gamme avec un domaine d’emploi très large et des caractéristiques techniques intéressantes lui procurant un excellent rapport qualité/prix. Enfin, Dome Solar va également intégrer une gamme dédiée au marché résidentiel. L’équipe Solarsit est conservée et la marque Solarsit sera préservée en devenant « Solarsit by Dome Solar ». Avec cette nouvelle opération, Dome Solar conforte sa position de leader dans la fabrication de systèmes de fixations pour modules photovoltaïques et est fière de demeurer parmi les acteurs majeurs de la transition énergétique.

« Faire fusionner nos compétences »

Jean-Philippe Leray, Président de la SAS Dome Solar a déclaré : « Nous sommes très heureux et fiers d’annoncer le rapprochement des équipes Solarsit au sein de l’entreprise Dome Solar. Nos produits sont complémentaires et, par cette acquisition, nous offrons la gamme la plus large du marché à nos clients. Nous sommes impatients d’écrire un nouveau chapitre dans l’histoire de Dome Solar et de faire fusionner nos compétences. Bienvenue à la nouvelle équipe ! » « Grâce à cette union, Solarsit renforce sa présence sur le marché français de l’énergie et disposera de moyens accrus pour poursuivre son développement, tout en proposant à ses clients une offre clé en main, avec des produits de qualité, de fabrication française. Depuis sa création, Solarsit a toujours entretenu une relation de confiance avec ses partenaires, le groupe Kingspan – Bacacier – Dome Solar était donc le partenaire idéal en raison des fortes complémentarités opérationnelles entre nos deux structures. Par ailleurs, l’addition de nos savoir-faire va permettre de proposer rapidement de nouvelles solutions à nos clients, qui conserveront les mêmes interlocuteurs. Les équipes sont, en effet, conservées et le site de La Rochelle maintenu. Je suis donc tout à fait ravi de ce rapprochement » conclut Gauthier Delzenne, Président de Solarsit France.