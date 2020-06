La sociÃ©tÃ© allemande Apex inaugure une usine de production dâ€™hydrogÃ¨ne zÃ©rocarbone Ã©quipÃ©e par les Ã©lectrolyseurs McPhy

McPhy spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène zéro-carbone, a inauguré le 12 juin dernier l’usine de production d’hydrogène zéro-carbone d’Apex Energy située à Laage, en Allemagne, et équipée d’électrolyseurs McPhy. L’usine d’Apex Energy représente un jalon important pour l’industrialisation du secteur de l’hydrogène !

Apex Energy a achevé, le 12 juin 2020, la construction d’une plateforme de production d’hydrogène à Rostock-Laage. Cette unité de production d’hydrogène alimentera le siège social et une zone commerciale en électricité et en chauffage, grâce à une pile à combustible. McPhy a livré et installé une plateforme d’électrolyse d’une capacité de 2 MW (McLyzer 400-30), produisant plus de 300 tonnes d’hydrogène zéro-carbone par an à partir d’énergies renouvelables. Annoncé par communiqué de presse le 05 mars 2019, ce projet de 2 MW est intégré aux 41 MW d’électrolyse grande puissance équipés par McPhy, et démontre l’intérêt croissant des industriels, qui opèrent un virage stratégique vers les énergies à faible teneur en carbone.

Un projet en ligne avec le Plan National Hydrogène annoncé en Allemagne

Cette inauguration s’inscrit pleinement dans la stratégie développée par le gouvernement allemand. Le pays vise en effet à devenir le leader mondial des technologies de l’hydrogène. Pour atteindre cet objectif, l’Allemagne investira 7 milliards d’euros afin de produire 5 GW (environ 14 TWh) d’ici 2030 et 10 GW d’ici 2040, développant l’industrie et rendant l’hydrogène zéro-carbone compétitif. L’hydrogène sera alors utilisé pour un large éventail d’applications : transports lourds, production d’acier, chimie, aviation, etc