La sensibilisation Ã  la transition Ã©cologique Ã  l’Ã©cole ? WATTY forme dÃ©jÃ  les Ã©co-citoyens de demain !

L’arrêté du 8 décembre 2020, publié au JO du 23 décembre 2020, reconduit le programme WATTY de la société Eco CO2 dans le cadre du dispositif des Certificats d’Economies d’Energie (CEE). Disponible jusqu’en juin 2023, le programme WATTY cible les élèves de 15 000 classes d’écoles primaires sur tout le territoire national. A cette occasion le programme de sensibilisation des enfants aux économies d’énergie s’étoffe pour couvrir toutes les thématiques de la transition écologique.

Les enfants premiers prescripteurs des parents

Cette reconduction fait écho aux propositions C5.1 et C5.2 de la convention citoyenne sur la généralisation de l’éducation à l’environnement et au développement durable (EEDD) dans le modèle scolaire français, actuellement étudiées par le gouvernement. Depuis 2013, WATTY permet aux collectivités territoriales de disposer d’un co-financement de 75% grâce au dispositif des CEE. Elles peuvent ainsi mettre la sensibilisation à la transition écologique au cœur de leur Plan Climat. Les ateliers, gérés en classe par des animateurs d’Eco CO2 ou d’associations locales, offrent aux enseignants la possibilité de former les plus jeunes aux bons gestes pour protéger notre environnement. ”Grâce au programme WATTY, on peut constater une réelle prise de conscience et un changement des comportements des élèves sensibilisés. Ils font la leçon aux parents le soir en rentrant de l’école sur comment préserver l’eau et réduire les consommations d’énergie » commente Myriam Bouvart – Coordinatrice de projets en éducation au Développement Durable, au Pays de Grasse. Après avoir mis en œuvre le programme sur 30 classes de 2018 à 2021, la communauté d’agglomération s’engage à nouveau pour 2 ans.

Le programme WATTY s’ouvre à l’ensemble des thématiques de la transition écologique

Initialement centré sur les problématiques de ressources en énergie et eau, le programme WATTY s’enrichit de nouveaux supports pédagogiques et ludiques pour couvrir les différents domaines de la transition écologique :

- la connaissance des énergies et leur bonne utilisation,

- le réchauffement climatique,

- la réduction des déchets,

- l’écomobilité,

- la préservation de la ressource en eau …

Les ateliers de sensibilisation en classe sont proposés dans des mallettes pédagogiques clé en main. Les enseignants sélectionnent les activités parmi un large choix pour une même thématique. Celles-ci sont adaptées à l’âge des enfants et se présentent sous forme de jeux collectifs, manipulations, expériences, exercices, visionnages de vidéos ou débats avec les élèves. Les ateliers en classe sont complétés par des événements thématiques suggérés aux enseignants autour de l’éclairage, du chauffage, de la réduction des déchets. Un concours national d’expression artistique est également proposé aux élèves. Le thème du concours 2021 est ”Consommer mieux et moins” et a été lancé le 4 janvier 2021. Ouvert à tous les enfants participants au programme WATTY à l’école, il se clôturera le 21 avril 2021.

Encadré

WATTY en quelques chiffres

Le programme WATTY est déployé sur tout le territoire métropolitain et en DROM.

Pour la période scolaire 2020 / 2021, il concerne * :

2 991 classes / 885 écoles/ 72 622 élèves

147 collectivités engagées et 8 écoles qui financent elles-mêmes le programme.

41 structures d’animation locales prestataires.

Depuis 2013, le bilan cumulé est de :

1 800 écoles / 7 652 classes et 173 580 sensibilisations d’élèves

*Données au 1er décembre 2020