La SCIC SAS Solarcoop cherche un.e technicienÂ·ne support clients en CDI

L’ambition de la SCIC SAS Solarcoop est de faciliter la mise en œuvre d’installations solaires photovoltaïques individuelles. Cette ambition se décline actuellement au sein de 2 activités :

- La sensibilisation : faire connaître le solaire photovoltaïque, à travers

o la commercialisation de kits photovoltaïques à installer soi-même

o la mise à disposition de ressources documentaires à usage des particuliers ou pédagogique

- L’accompagnement de particuliers lors de la mise en œuvre d’installations photovoltaïques de 3 à 9kWc

o Etude de faisabilité technique et financière o Offre de prix, fourniture et pose par un installateur labellisé Solarcoop

o Elaboration du dossier administratif

L’objectif de Solarcoop est d’influencer significativement la transition énergétique dans le cadre de projets photovoltaïques individuels et citoyens en appliquant des valeurs coopératives et éthiques.

Missions proposées Vous accompagnerez les clients de Solarcoop en répondant à leurs questions au téléphone ou par mail. Vous vous assurerez qu’ils :

• Commandent le produit correspondant à leur besoin : aide à la définition de leur configuration, réalisation de configuration sur mesure.

• Obtiennent les réponses à toutes leurs questions relatives à la vente : passage de commande, paiement, délai…

• Soient informés de l’expédition de leur kit.

• Disposent des réponses aux questions en matière de montage ou de mise en service du kit.

Dans ce cadre, vous :

• Contribuerez au processus de vente des kits

• Réaliserez le suivi technique et commercial des clients – Réponse au téléphone – Réponse aux demandes par email

• Serez force de proposition sur l’évolution des kits, des documentations, du processus de vente et des outils

Profil recherché / idéal : formation technique (bac +2 minimum) ainsi qu’une première expérience, si possible dans le domaine de l’énergie et du photovoltaïque en particulier, bonnes capacités d’expression écrite et orale ainsi qu’une aptitude à la vulgarisation de sujets techniques.

Le poste est porté par le groupement d’employeurs GEDERRA pour une mise à disposition auprès de Solarcoop. GEDERRA est un outil de mutualisation de l’emploi pour les acteurs de l’ESS et de la transition énergétique. Rémunération brute mensuelle à partir de 2200 € selon profil et expérience. Chèques déjeuner, prévoyance, mutuelle de groupe et indemnité kilométriques vélo. Prise de poste : dès que possible.

Vous avez jusqu’au 30 septembre 2022 à 18h pour faire parvenir votre CV accompagné de votre lettre de motivation à recrutement@gederra.fr