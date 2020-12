La RÃ©gion Occitanie vote 5,8 Mâ‚¬ d’aides en faveur du dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables

Les élus régionaux d’Occitanie réunis en commission permanente vendredi 11 décembre 2020 ont voté, sur proposition de la présidente de la Région, Carole Delga, une aide de plus de 5,8 M€ en faveur du développement des énergies renouvelables.

Au total, 40 projets reçoivent ainsi le soutien de la Région avec la réalisation d’études de faisabilité, l’installation de 9 chaufferies bois, d’un réseau de chaleur et de pompes à chaleur, de capteurs solaires thermiques mais aussi la réalisation de 10 installations photovoltaïques et d’un projet de valorisation de chaleur de récupération.

En matière de solaire, la Région Occitanie soutient notamment :

- La réalisation d’une installation photovoltaïque en autoconsommation au camping de Sommières (30) pour 93 000 €

- La réalisation d’une installation photovoltaïque en autoconsommation pour le centre de natation Arlette Franco à Canet-en-Roussillon (66) pour 110 000 €

La Région Occitanie affiche depuis plusieurs années une ambition claire : devenir la 1ère Région à énergie positive d’Europe à l’horizon 2050. A travers sa feuille de route Occitanie 2040, et l’adoption en novembre dernier de son pacte vert régional, elle porte un nouveau modèle de développement pour amener des réponses fortes à l’urgence climatique et un rééquilibrage régional pour renforcer l’égalité des territoires. Pour cela, elle vise la réduction de ses besoins d’énergie au maximum, via la sobriété et l’efficacité énergétique notamment, tout en cherchant à les couvrir par des énergies renouvelables produites localement. Le défi est de taille mais la région possède d’importants atouts : la 3e forêt de France avec 2,6 millions d’hectares, un ensoleillement exceptionnel avec 2 500 heures de soleil par an, des ressources hydrauliques dans les Pyrénées et le Massif Central, la mer et des vents qui constituent un véritable dynamiseur pour la production d’énergies renouvelables.