La recherche sur les batteries est essentielle pour lutter contre les changements climatiques, selon Christian Rosenkranz

L’investissement dans la recherche sur les batteries est essentiel pour réduire les émissions de carbone et augmenter l’électrification de nos modèles énergétiques, selon le Dr Christian Rosenkranz le nouveau président du Consortium for Battery Innovation (CBI). Ce dernier appelle les gouvernements et l’industrie à travailler plus étroitement pour aider à accélérer le développement de technologies de batterie avancées.

Christian Rosenkranz, Vice-Président Industrie et Relations Gouvernementales EMEA de CBI Clarios, membre et fabricant de batteries, a donc été élu à la présidence du CBI. Ses premières déclarations donnent le ton : «Nous devons voir une augmentation considérable des stockages d’énergie par batterie si les pays veulent se rapprocher des objectifs mondiaux de réduction des émissions de dioxyde de carbone. À l’approche des négociations de la COP26, nous devrions faire pression pour renforcer les engagements afin de soutenir la recherche de batteries dans les technologies existantes ou nouvelles en partenariat avec l’industrie. Au Consortium, nous menons et soutenons des projets de recherche innovants en Europe, aux États-Unis et en Asie, ce qui améliorera considérablement les performances des batteries au plomb avancées. Mais nous devons voir un effort concerté pour soutenir de nouveaux efforts de recherche pour soutenir des batteries performantes, fiables et économiques pour l’avenir. »

Membre de longue date de l’industrie des batteries au plomb, Christian Rosenkranz souhaite s’appuyer sur succès de CBI depuis sa création en 2019. «C’est une période passionnante pour diriger un consortium qui a déjà fait de grands progrès dans l’innovation mondiale dans la technologie des batteries au plomb dans toutes les applications » a-t-il confié. Christian Rosenkranz remplace le Dr Tim Ellis, de RSR Technologies, premier président de la CBI.

«Je suis reconnaissant à Tim Ellis pour son leadership essentiel en aidant à faire en sorte que le CBI joue un rôle vital démontrant le potentiel d’innovation des batteries au plomb dans le monde » a précisé Christian Rosenkranz.

Développer le stockage des énergies renouvelables

CBI travaille avec des chercheurs, des instituts de test, des fabricants de batteries et de l’industrie automobile, des entreprises du monde entier pour atteindre les objectifs de recherche axés sur le marché qui seront essentiels pour les batteries au plomb et leur contribution cruciale à un avenir sobre en carbone. Les nouveaux systèmes de gestion des batteries peuvent améliorer considérablement la durée de vie du cycle, un paramètre pour les applications de stockage d’énergie. Au-delà des améliorations sur la batterie automobile, les recherches du CBI ouvrent également la voie dans la batterie de stockage d’énergie. Le nouveau programme technique qui doit être annoncé cette année sera fortement axé sur ce marché émergent où les batteries au plomb sont utilisées dans le monde entier pour soutenir les services publics et le stockage des énergies renouvelables. Le rôle de CBI outre la recherche est de connecter le secteur du stockage avec des batteries au plomb hautes performances pour des systèmes tels que l’outil de correspondance de batterie CBI en ligne.

La mobilité propre et l’énergie propre sont des piliers centraux pour faciliter la transition mondiale vers une économie du futur à faible émission de carbone. Les batteries deviennent un élément prépondérant de l’infrastructure énergétique mondiale. Par son action le CBI n’a de cesse d’innover pour répondre à l’évolution de la demande de batteries fiables, durables et performantes.