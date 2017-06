La quatriÃ¨me Ã©dition des Etats GÃ©nÃ©raux de la Chaleur Solaire se tiendra Ã  Paris le 17 octobre prochain

Organisée par ENERPLAN avec le soutien de l’ADEME, de GRDF, de Qualit’EnR et d’Uniclima et en partenariat avec AICVF, AMORCE, Coénove, FEDENE, INES, OFATE et UECF- FFB, la quatrième édition des Etats Généraux de la Chaleur Solaire qui se tiendra à Paris accueillera les acteurs du marché pour débattre les enjeux et perspectives de l’après 2017, en France et en Europe et sur l’avenir pour la filière au-delà des plans de relance.

Cette journée nous permettra d’échanger sur tous les sujets d’actualité et notamment :

les perspectives pour la chaleur solaire en France et en Europe

les nouveaux modèles économiques et solutions marketing pour le solaire thermique

les accompagnements de projet pour les maîtres d’ouvrage et les professionnels

les innovations techniques pour développer les applications de la chaleur solaire

les initiatives territoriales mises en œuvre pour valoriser le solaire thermique

Le pré programme est d’ores et déjà en ligne. Les personnes inscrites avant le 15 juillet prochain auront la possibilité de poser leur question par mail avant l’événement afin qu’elle soit traitée prioritairement lors des temps d’échange.

