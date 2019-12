La production chinoise de modules solaires fait fi du ralentissement du marchÃ© intÃ©rieur chinois, selon GlobalData

Le déclin des installations annuelles de panneaux solaires photovoltaïques (PV) en Chine ne semble pas avoir eu d’impact sur l’industrie manufacturière solaire photovoltaïque du pays. Les exportations solaires photovoltaïques du pays se sont élevées à 58 gigawatts (GW) seulement au cours des neuf premiers mois de 2019, ce qui est un grand coup de pouce pour l’industrie et ce malgré le régime tarifaire pour les panneaux solaires mis en place par l’administration Trump aux États-Unis.

Harminder Singh, directeur de l’énergie chez GlobalData, commente: «En juin 2018, le gouvernement chinois a publié l’avis sur la production d’énergie solaire photovoltaïque, imposant des plafonds d’installation et réduisant le tarif de rachat (FiT) pour les projets solaires dans le pays. L’avis du gouvernement précisait qu’un plafond de 10 GW devait être imposé sur les projets de production décentralisée (DG) pour l’année 2018. La Chine avait ciblé 13,9 GW de projets solaires photovoltaïques à grande échelle pour déploiement en 2018. Cependant, l’ordonnance du gouvernement indique que l’objectif à l’échelle des services publics pour l’année a été aboli, et toutes les provinces régionales ont été chargées d’imposer des interdictions à toutes les entités qui demandent des FiT dans le cadre des mécanismes de 2018. «Les FiT ont également été réduits de 0,05 RMB / kWh (0,0075 $ / kWh) dans tous les domaines.

De 53 GW installés en 2017 à 41 GW en 2019

Par conséquent, l’ajout annuel de capacité, qui était de 53 GW en 2017, est tombé à 44 GW en 2018 et GlobalData estime que l’ajout annuel de capacité en 2019 chutera encore à 41 GW. Les ajouts de capacité devraient se situer entre 43 et 45 GW entre 2020 et 2022, ce qui entraînerait une augmentation de la demande intérieure. » Plus tôt cette année, le gouvernement fédéral de la Chine a confirmé la fin du programme FiT pour les capacités d’énergie solaire et éolienne à grande échelle, tout en permettant à son gouvernement provincial de promouvoir des projets subventionnés d’énergie éolienne et solaire. L’administration chinoise se prépare à adopter un système de subvention basé sur des enchères inversées qui encouragerait le développement de projets solaires à grande échelle – mais à moindre coût et de manière plus contrôlée.

En juillet 2019, la National Energy Administration (NEA) de la Chine a approuvé 22,78 GW de capacité solaire lors du premier appel d’offres pour le solaire photovoltaïque. L’offre la plus basse est arrivée à 0.2795 RMB / kWh (0,0406 $). Un total de 4 338 projets solaires photovoltaïques d’une capacité combinée de 24,55 GW a été proposé au développement, mais seulement 3 921 projets totalisant 22,78 GW ont reçu l’approbation officielle. Les tarifs de rachat approuvés vont de 0,2795 RMB (0,0406 $) / kWh à 0,55 RMB (0,08 $) / kWh. Harminder Singh conclut: «Les chiffres de GlobalData montrent que le marché mondial du solaire photovoltaïque devrait connaître une croissance de 13% des installations, de 92 GW en 2018 à 105 GW en 2019. Cela a été la principale raison de la croissance des exportations de la Chine, compte tenu du coût différentiel entre les fabricants chinois et les autres ».