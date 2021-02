La premiÃ¨re centrale solaire flottante de GreenYellow est lancÃ©e en ThaÃ¯lande

GreenYellow Thaïlande, filiale du groupe GreenYellow, vient de lancer la première centrale solaire flottante de GreenYellow dans le monde, en Thaïlande. La centrale de 2 MWc a été installée sur le site historique du Groupe SPM – un acteur clé de l’industrie de l’alimentation animale dans le pays.

Avec plus de 6 000 panneaux solaires occupant un espace de 1,6 hectare sur un étang de 4,3 hectares, la centrale flottante thaïlandaise de GreenYellow produira 2,8 GWh d’électricité à faible teneur en carbone par an, couvrant jusqu’à 20 % de la consommation énergétique annuelle de l’usine. De plus, comme le prix de l’électricité solaire vendue à SPM est nettement inférieur à celui du réseau électrique, ce projet permettra à SPM de réaliser des économies importantes sur sa facture d’électricité mensuelle. SPM bénéficiera en outre du système de maintenance et de suivi de performance fourni par GreenYellow sans frais additionnel. Cette solution solaire flottante offre également de meilleures performances en termes de production d’énergie, puisque l’eau contribue à refroidir l’installation. Elle permet également au Groupe SPM de tirer le meilleur parti de son bassin sous-utilisé.

Une centrale sous Contrat de Vente d’Electricité privé

“Depuis 2 ou 3 ans, nous constatons une tendance claire sur le marché asiatique de l’énergie solaire : les clients commerciaux et industriels choisissant le modèle du Contrat de Vente d’Electricité privé où ils sous-traitent les dépenses d’investissement (CAPEX), la gestion au quotidien et le risque opérationnel à des producteurs d’électricité indépendants (IPP) comme

GreenYellow. Cela leur permet de réaliser d’importantes économies d’énergie et de concentrer leur temps et leurs investissements sur leur cœur de métier”, a déclaré Frank Glück, PDG de GreenYellow Thaïlande et Asie. GreenYellow renforce sa présence et son portefeuille en Thaïlande avec ce premier projet de centrale solaire flottante : son expertise comprend désormais des solutions en toiture, au sol d’ombrière de parking et flottantes, et une capacité de réalisation prouvée par plus de 100 projets sécurisés au cours des trois dernières années.