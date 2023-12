La premiÃ¨re centrale solaire du groupe MET en Espagne entre en production

Le premier parc solaire du groupe MET en Espagne, le projet “Puerto Real 3″, a démarré ses activités commerciales. Le site du projet couvre une superficie de 130 hectares sur laquelle plus de 88 000 panneaux solaires ont été installés.

La société d’énergie MET Group, basée en Suisse, a acquis une participation de 100% dans un projet solaire espagnol de 50 MWc prêt à être construit en 2022. Le projet Puerto Real 3 est situé dans la région de l’Andalousie, connue pour ses niveaux élevés d’irradiation solaire. La centrale solaire intègre les dernières technologies et a une durée de vie prévue d’au moins 30 ans. Le groupe MET est déjà bien implanté en Espagne depuis plus de 7 ans avec sa filiale locale, MET Energía España. En 2021, MET a également acquis COGEN Energía España, un opérateur intégré et un fournisseur de services dans le secteur de la cogénération en Espagne. « Nous exploitons actuellement six centrales solaires en Hongrie et deux parcs éoliens en Bulgarie. D’autres projets divers sont en cours de développement ou déjà mis en service en Italie, en Allemagne, en Roumanie, en Pologne et en Suisse. Le portefeuille d’actifs verts comprend aujourd’hui environ 400 MW en exploitation, y compris le projet Puerto Real 3 que nous venons d’achever. La division des actifs verts de MET se concentre en particulier sur l’énergie solaire et éolienne en Europe », a déclaré Christian Hürlimann, directeur général des énergies renouvelables du groupe MET.

Encadré

Quid de MET Group ?

Le groupe MET est une entreprise européenne intégrée du secteur de l’énergie, dont le siège est en Suisse, qui exerce des activités et possède des actifs sur les marchés du gaz naturel et de l’électricité. MET est présent dans 15 pays par l’intermédiaire de filiales, sur 30 marchés nationaux du gaz et sur 22 plateformes commerciales internationales. MET possède une vaste expérience dans l’exploitation d’actifs énergétiques verts (renouvelables) et flexibles (conventionnels), ce qui lui permet d’apporter le soutien le plus large possible à la transition énergétique. En 2022, le chiffre d’affaires consolidé du groupe MET s’est élevé à 41,5 milliards d’euros, avec un volume total négocié de gaz naturel s’élevant à 109 milliards de m3 et un volume total négocié d’électricité s’élevant à 67 TWh.