La plus grande installation de toits de panneaux solaires dans les tats baltes inaugurÃ©e rÃ©cemment en Lituanie

L’inauguration de la centrale solaire de 1,4 MW située sur le toit de l’usine RETAL de 1,46 hectares à Lentvaris, en Lituanie, souligne l’engagement du pays à l’égard des objectifs énergétiques de l’Union européenne pour 2020 et offre de nouvelles possibilités d’investissement dans les énergies renouvelables.

La plus grande installation de panneaux solaires sur le toit des États baltes, d’une puissance de 1,4 mégawatts, a récemment été inaugurée sur le toit de l’usine RETAL de Lentvaris, à environ 10 km de la capitale lituanienne, Vilnius. Plus de 100 représentants clés du monde des affaires de Lituanie, désireux d’adopter des sources d’énergie renouvelables, ont assisté à cet événement. L’installation de panneaux solaires, d’une valeur supérieure à 1 million d’euros, a été installée par I + D Energias Lithuania, partenaire lituanien / espagnol de Sun Investment Group (SIG), l’une des plus grandes sociétés d’investissement dans l’énergie solaire en Europe de l’Est. SIG est également propriétaire de l’un des plus importants portefeuilles solaires en Pologne.

Cette nouvelle installation positionne RETAL, un fabricant d’emballages durables en PET, parmi les premières multinationales opérant dans les États baltes à adopter les énergies renouvelables comme principale source d’électricité, et renforce encore les compétences de la Lituanie dans le domaine des énergies vertes. l’heure actuelle, la Lituanie est l’un des rares États membres de l’Union européenne à avoir déjà atteint ses objectifs en matière d’énergie renouvelable fixés pour 2020, selon lesquels chaque membre d’un bloc doit s’approvisionner à 20% en énergie renouvelable. l’heure actuelle, la Lituanie est la huitième parmi 26 États membres en termes d’utilisation d’énergies renouvelables et est le plus grand investisseur parmi les trois États baltes dans les énergies renouvelables, devant l’Estonie.

Selon Marius Skuodis, vice-ministre lituanien de l’Économie, l’ouverture de l’usine RETAL aidera la Lituanie à attirer des industries à forte intensité énergétique, telles que les centres de données et les fabricants de batteries pour véhicules électriques, car elle montre que le pays est capable de produire sa propre énergie. Cela signifie que les coûts de fabrication peuvent être considérablement réduits parallèlement à la dépendance vis-à-vis de sources d’énergie externes. «Nous cherchons actuellement à attirer des industries lourdes en électricité en Lituanie, et nous avons constaté que bon nombre de ces types d’entreprises sont très préoccupées par le prix de l’électricité et par la possibilité de l’approvisionner en énergies renouvelables», a expliqué Marius Skuodis. « En outre, le changement climatique est tout aussi important pour le développement de l’économie lituanienne que l’efficacité énergétique, la réduction des prix de l’électricité et la création d’emplois à haute valeur ajoutée qui les accompagne.

Andrius Terskovas, directeur du développement des affaires chez I + D Energias Lithuania, estime que l’installation de RETAL ira au-delà des bénéfices de la Lituanie, et exhortera la Pologne, la Lettonie et l’Estonie voisines à faire de même afin de renforcer leurs atouts écologiques pour attirer investisseurs axés sur les énergies renouvelables. La volonté de notre région d’adopter les technologies renouvelables pour s’intégrer davantage à l’Europe est ce que nous vivons actuellement en Lituanie, a-t-il déclaré. «Nous avons montré qu’en Lituanie, il est possible de« passer au vert »avec les bons partenaires et de sensibiliser le public. Nous espérons que nos voisins adopteront le modèle de la Lituanie et aideront notre région à devenir indépendante de l’énergie et à devenir une plaque tournante européenne des énergies renouvelables.