La plus grande centrale solaire flottante dâ€™Europe inaugurÃ©e en Haute Marne par Q ENERGY et Velto Renewables

Vendredi 20 juin a eu lieu l’inauguration de la plus grande centrale solaire flottante d’Europe nommée Les Ilots Blandin, à Perthes, en Haute-Marne. Un projet majeur et novateur fruit d’une union sacrée entre élus de terrain et experts du solaire PV !

La centrale, composée de plus de 135.000 panneaux solaires fixés sur des flotteurs novateurs de technologie française, s’implante sur 127 hectares d’anciennes gravières appartenant aux Etablissements Blandin. D’une puissance de 74,3 MWc, cette installation alimentera chaque année 37.000 personnes en énergie verte soit l’équivalent de 65% de la population de la Communauté d’agglomération Saint-Dizier, Der et Blaise. Grâce à elle, l’émission de 18.000 tonnes de CO2 sera évitée chaque année.

Valorisation d’un espace anthropisé par un acteur pionnier grâce à une solution novatrice

Le projet Les Ilots Blandin a été initié par Q ENERGY en 2019 avec l’ambition de revaloriser un espace artificialisé au profit de la transition énergétique départementale et du dynamisme économique du territoire. Le projet visait à recréer une activité économique vertueuse sur les bassins créés par l’inondation de carrières dont l’exploitation prenait fin en 2020. Un espace ne revêtant par nature aucun conflit d’usage. Après plus de 5 ans de développement, le parc est rentré en construction au mois de septembre 2023 avant d’être mis en service en juin. Avec deux premiers parcs éoliens inaugurés dans le département dès 2010, Q ENERGY est un acteur pionnier et moteur de la transition énergétique de la Haute-Marne. 15 ans plus tard, ce sont 274 MW qui ont été développés sur ce territoire par la société pour une production d’électricité verte équivalente à la consommation annuelle de plus 257 000 personnes. « Les relations qui ont été liées depuis plus d’une décennie avec les élus, les services de l’Etat et le tissu économique local nous permettent aujourd’hui de développer des projets avec une compréhension fine des enjeux et des spécificités de ce territoire. Sans elle un tel projet n’aurait certainement pu voir le jour », explique Corentin SIVY, Directeur Développement Q ENERGY France.

Le solaire flottant est une technologie prometteuse, notamment pour la moitié nord de la France dont elle pourrait permettre d’exploiter le potentiel énergétique solaire. Mais, au-delà de la prouesse technique que constitue le déploiement de cette solution novatrice, l’une des difficultés principales rencontrées dans la conception des parcs est de trouver leur économie. Cette problématique est commune à la majorité des projet solaires flottants français car ceux-ci sont en compétition sur les mêmes appels d’offre CRE que les projets solaires au sol pour sécuriser leur tarif, bien que leurs coûts de construction et de maintenance soient logiquement supérieurs. Garantir la rentabilité des installations des Ilots Blandin a ainsi demandé la création de nombreux plans avant d’aboutir à la version actuelle. Une mouture définitive qui comprend l’installation de 2MW au sol permettant d’optimiser la production du site.

Une collaboration réussie entre acteurs privés engagés dans la transition énergétique

Un projet d’une telle ampleur n’aurait pu voir le jour sans la création par Q ENERGY d’un groupement d’acteurs privés dédié à sa réalisation. L’entreprise Ciel & Terre est ainsi à l’origine de la fourniture et pose des ancrages, flotteurs mais aussi de l’installation des modules et onduleurs.​ La société Perpetum a elle géré l’achat des onduleurs, des 16 postes de livraison et transformation et a réalisé la centrale au sol déployée en complément des installations flottantes. Enfin, Solutions30, mandataire du groupement, a assuré les travaux de câblage, de raccordement et de mise en service. Après avoir été financé par Q ENERGY en septembre 2024, notamment grâce à une levée de plus de 50 millions d’euros arrangée par le Crédit Agricole Transitions & Energies et Bpifrance, le projet a été acquis à 50% au premier trimestre 2025 par Velto Renewables, entreprise espagnole productrice d’énergie renouvelable soutenue par La Caisse, un groupe mondial d’investissement. « Velto accélère son développement en France, avec un objectif clair : s’implanter durablement sur le territoire français pour plusieurs décennies. Nous sommes ici pour rester. Notre mission est de développer, opérer et accompagner les projets dans la durée, en harmonie avec les spécificités locales ; celle-ci est une des raisons qui nous rend fiers de notre partenariat avec QENERGY en France », déclare Lucas de Haro, PDG de Velto Renewables lors de l’inauguration.

Les parties prenantes du projet

L’événement s’est tenu en présence de Marie-Claude Saget-Thyes, Maire de Perthes, Charles de Courson, député de la Marne, Anne-Catherine De Tourtier, Présidente de France Renouvelable ainsi que des représentants de Solutions30, Ciel & Terre, Perpetum et Velto Renewables, parties prenantes au projet.