La Plateforme Verte publie un guide de nÃ©gociation et de rÃ©daction dâ€™un Corporate Power Purchase Agreement

Dans le monde des énergies renouvelables, il est un acronyme qui fait florès : le CPPA pour Corporate Power Purchase Agreement. Vous savez, ces contrats d’achat direct d’électricité renouvelable entre un producteur et un consommateur final. Pour détricoter la complexité de ce type de contrat, la Plateforme Verte a créé un groupe de travail mené par Alexandre Soroko, responsable du Business Development d’Uniper. Après plusieurs mois de recherches, d’analyses et d’efforts soutenus, ce groupe est parvenu à sortir un guide de négociation et de rédaction d’un Corporate Power Purchase Agreement.

La préparation du présent guide a en effet permis de faire émerger de nombreuses pistes pour faciliter et généraliser les CPPA. Parmi ces pistes, on peut notamment retenir :

• le développement de CPPA multi-acheteurs et/ou multi SPV/producteurs. Ceci permettrait à la fois de favoriser l’accès des consommateurs à ce nouvel instrument, de gérer certains risques et de mettre en place des financements de portefeuille de projets ;

• l’évolution du financement des projets avec CPPA avec des formes innovant par rapport au financement de projet aujourd’hui pratiqué pour les projets bénéficiant de mécanismes de soutien.

La Plateforme Verte entend continuer en 2020 ses travaux afin de promouvoir le développement des nouveaux modèles d’affaire des énergies renouvelables en France et travailler sur la mise en place de propositions et structurations détaillées du financement des corporate PPA français