La Plateforme Verte organise sa premiÃ¨re confÃ©rence axÃ©e sur la transition Ã©nergÃ©tique le 5 novembre Ã  Paris

Lancé dans un contre la montre planétaire, la Plateforme Verte va suspendre le temps le lundi 5 novembre prochain de 15h00 à 18h30 pour lancer sa première conférence consacrée aux solutions à déployer pour réussir la transition énergétique. Après l’ouverture de la conférence par Sylvie Perrin, Présidente de la Plateforme Verte, et une présentation de la future PPE, le temps sera venu de la restitution des conclusions issues de réflexions de divers groupes de travail. Les thèmes retenus : autoconsommation, smart-grid, bornes et ombrières ; énergie et numérique ; achat et vente d’électricité : agrégation et corporate PPA ; efficacité énergétique ; export ; agriculture et le solaire ; stockage au sol et outils financiers.

S’en suivra un échange avec les participants à la confénrence avant une table ronde de clôture par les membres du bureau et la société d’avocats De Gaulle Fleurance. Un cocktail networking est ensuite prévu jusqu’à 19h30. En toute convivialité ! RSVP avant le mercredi 31 octobre. L’inscription est obligatoire via la mail : contact@laplateformeverte.org. Afin de valider la demande d’inscription, faire parvenir un chèque d’un montant de 40 euros pour les membres de la Plateforme Verte ou de 80 euros pour les non membres à l’ordre de La Plateforme Verte à l’adresse suivante : Christian Choquet, 9 rue Boissy d’Anglas 75008 Paris. L’inscription est gratuite pour les personnes physiques représentant les membres qui participent aux groupes de travail.

Il est à noter que la Plateforme Verte est un lieu de réflexion opérationnel (do-tank) tourné vers l’action et les résultats. Elle est constituée sous forme d’association Loi 1901 et ouverte aux demandes d’adhésion, via sa page LinkedIn. Cette démarche transversale consiste à rassembler tous les acteurs de l’écosystème des énergies renouvelables et penser dès le départ à tous les aspects de leur développement au lieu de cantonner chaque acteur dans son sujet de compétence aiguë. Les financiers ont besoin de ces échanges avec les autres acteurs sur les bons outils et moyens de financement. Dans un secteur innovant l’articulation rapide des métiers est cruciale. Car l’innovation ne peut s’épanouir que sous une cadence de réalisation accélérée. La synergie transversale est essentielle lors du démarrage de réflexions sur des sujets nouveaux.