La nouvelle solution de recharge Ã  domicile d’ABB E-mobility alliÃ©e pertinente de la mobilitÃ© solaire

ABB E-mobility vient de dévoiler sa nouvelle solution de recharge Terra Home au CES 2023, l’événement technologique le plus influent du monde à Las Vegas. Prévue pour être commercialisée en fin d’année, la Terra Home ouvre la voie à une nouvelle génération de solutions de recharge à domicile pour véhicules électriques. Sa conception innovante permettra aux utilisateurs de faire le meilleur usage possible de leurs centrales solaires afin de réduire encore davantage leur empreinte carbone.

On prévoit que d’ici 2040, il faudra entre 340 et 490 millions de chargeurs dans le monde, et que ce chiffre sera dominé par les chargeurs domestiques, qui représenteront 82 % de toutes les installations de bornes de recharge pour véhicules électriques. À l’occasion de l’annonce de la nouvelle solution de recharge à domicile d’ABB E-mobility, une enquête 1 réalisée à la demande du leader du marché, a interrogé les conducteurs du monde entier sur leurs principales priorités pour 2023 et après. Il en ressort que la durabilité figure parmi leurs motivations les plus importantes. 90 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles se sentaient personnellement responsables de faire des choix qui contribuent à protéger la planète pour les générations futures. Cela se reflète dans le fait que 86 % des personnes interrogées ont confirmé qu’elles prendront des mesures pour réduire leurs émissions liées aux déplacements au cours de l’année à venir.

Rouler au solaire

L’adoption d’un véhicule électrique est l’un des principaux changements écologiques envisagés, avec la réduction de l’utilisation des véhicules privés et l’augmentation de l’utilisation des transports publics. Leon van de Pas, Vice-Président de la division Charge à destination d’ABB E-mobility, a déclaré : “Alors que nous marquons le début d’une nouvelle année charnière dans notre quête d’une société à faible émission de carbone, les résultats de l’enquête montrent que les conducteurs sont prêts et désireux de faire ce voyage à nos côtés. “Offrant un choix sans précédent aux utilisateurs, la nouvelle Terra Home permet à un nombre encore plus grand de personnes d’adopter simplement et avec style la transition vers la mobilité électrique.” Grâce à sa capacité à donner automatiquement la priorité à l’électricité provenant de sources domestiques renouvelables, telles que l’énergie solaire, la nouvelle solution de recharge Terra Home d’ABB Emobility intéressera particulièrement plus de la moitié des personnes interrogées (54 %) qui ont déclaré qu’elles seraient plus susceptibles d’utiliser un véhicule électrique s’ils pouvaient s’assurer que l’électricité qui l’alimente a été produite de manière renouvelable.

Un design minimaliste

La Terra Home établit non seulement une nouvelle référence en matière de choix de recharge durable, mais aussi en matière de style et de simplicité. Le design minimaliste de la Terra Home, le choix des matériaux et les options de couvertures personnalisées lui permettent de s’intégrer parfaitement dans tous les environnements. Des fonctionnalités intelligentes telles que Plug N Charge permettent une reconnaissance instantanée et automatique entre la voiture et le chargeur, rendant l’autorisation de charge parfaitement fluide. En outre, des fonctions d’éclairage interactif indiquent l’état de la session de charge, tandis que les notifications sur l’état de la charge sont facilement accessibles sur application mobile. Cette application peut également être utilisée pour authentifier une charge, garantissant que seul le propriétaire peut se connecter à sa Terra Home. La tranquillité d’esprit est encore renforcée par la connexion cloud entre la Terra Home et ABB E-mobility, qui permet à une équipe d’experts de réaliser des opérations de maintenance à distance de manière rapide et efficace. Les mises à jour à distance du logiciel garantissent une expérience à l’épreuve du temps, les utilisateurs bénéficiant toujours des dernières fonctionnalités de charge. La Terra Home d’ABB E-mobility pourra être vue pour la première fois au CES de Las Vegas, du 5 au 8 janvier 2023, sur le stand 10443 dans le Vehicle Tech & Advanced Mobility Hall.

1 L’étude a porté sur 5 500 conducteurs des marchés suivants : Allemagne, Autriche, Canada, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Suisse, Royaume-Uni et États-Unis