La Nouvelle-Aquitaine et ENGIE Green main dans la main pour lâ€™Ã©tude de faisabilitÃ© de deux dÃ©monstrateurs agrivoltaÃ¯ques

Mercredi 22 novembre dernier, Maud Caruhel, vice-présidente de la Région Nouvelle-Aquitaine en charge de l’ESS, de l’insertion et l’économie circulaire, et Christine Lafaix, Directrice Commerciale, Marketing & Innovation d’ENGIE Green, ont signé au Salon des Maires et des Collectivités Locales deux conventions de subvention pour les démonstrateurs agrivoltaïques : « Les Jardins de Vymm » et la « Ferme Georgelet », en présence de Marie Larrue, maire de Lanton, et Delphine Georgelet, exploitante agricole. Une véritable dynamique de territoire en faveur de la transition énergétique et du soutien au monde agricole !

18 opérations d’agrivoltaïsme innovantes et exemplaires

Avec sa nouvelle feuille de route Néo Terra 2, la Région Nouvelle Aquitaine poursuit sa trajectoire en faveur de la transition énergétique et mise sur l’innovation au service de l’agriculture. La collectivité s’est notamment fixée pour objectifs d’encourager la production maraîchère et les circuits courts, de favoriser les cultures moins consommatrices en eau, de limiter les intrants chimiques, de préserver l’environnement, et d’aider les exploitations agricoles à développer des solutions les protégeant des conséquences des changements climatiques. Par ailleurs, la région est la 1ère région photovoltaïque de France, avec 3,9 GWc installés. Pour concilier développement énergétique et préservation de l’activité agricole, depuis 2021, elle a accompagné 18 opérations d’agrivoltaïsme innovantes et exemplaires, pour un montant total de 2,3 M€.

ENGIE Green engagée dans le développement de l’agrivoltaïsme

En réponse à la crise climatique et énergétique, ENGIE Green a développé une expertise reconnue dans le domaine de l’agrivoltaïsme et développe une vingtaine de projets dans toute la France. Elle a construit en partenariat avec l’INRAE le démonstrateur Camélia, qui consiste en des haies solaires bifaciales installées sur une prairie pâturée. Ce dispositif est adapté pour l’élevage et les grandes cultures. La démarche d’ENGIE Green est de proposer des solutions agrivoltaïques sur-mesure et au service des projets agricoles. Dans le cadre d’un « Appel à Projets Agrivoltaïsme » lancé mi-2022 par la Région Nouvelle-Aquitaine, une subvention a été accordée en avril 2023 à ENGIE Green pour la réalisation des études, en première phase des projets « Les Jardins de Vymm » en Gironde et « Ferme Georgelet » dans les Deux-Sèvres. La Région Nouvelle-Aquitaine s’engage dans un premier temps à subventionner les études à hauteur de 50 % de leur montant et se réserve la possibilité de financer en partie la seconde phase des projets, comprenant la construction et le suivi expérimental des démonstrateurs. Dans le cadre d’un « Appel à Projets Agrivoltaïsme » lancé mi-2022 par la Région Nouvelle-Aquitaine, une subvention a été accordée en avril 2023 à ENGIE Green pour la réalisation des études, en première phase des projets « Les Jardins de Vymm » en Gironde et « Ferme Georgelet » dans les Deux-Sèvres. La Région Nouvelle-Aquitaine s’engage dans un premier temps à subventionner les études à hauteur de 50 % de leur montant et se réserve la possibilité de financer en partie la seconde phase des projets, comprenant la construction et le suivi expérimental des démonstrateurs.

Le démonstrateur « Les Jardins de Vymm » pour des cultures de petits fruits

Le démonstrateur agrivoltaïque « Les Jardins de Vymm » est un projet d’ombrières photovoltaïques fixes, avec panneaux semi-transparents, d’une puissance installée de 100 kWc. Il sera implanté sur de nouvelles cultures de myrtilles, sur une parcelle agricole exploitée par un maraîcher, à Lanton en Gironde (33). Ce démonstrateur vise à étudier les services rendus à l’exploitation agricole en termes d’adaptation au changement climatique (microclimat protecteur sous ombrières agrivoltaïques semi-transparentes, diminution de la consommation en eau) et de protection contre les aléas climatiques (gel, grêle, canicule). L’investissement global prévu est d’environ 500 k€ pour les études, la construction, l’exploitation et l’ensemble des suivis expérimentaux. La construction est prévue fin 2024, avec une mise en service au printemps 2025. Si les résultats du démonstrateur sont probants, cette nouvelle technologie sera proposée aux exploitants agricoles de cultures de petits fruits, marché en pleine croissance en France.

Le démonstrateur « Ferme Georgelet » pour un élevage caprin

Le démonstrateur agrivoltaïque « Ferme Georgelet » est un projet de haies bifaciales verticales, d’une puissance installée de 100 kWc. Les haies seront implantées en intercalées avec de nouvelles cultures fourragères, sur une parcelle agricole propriété d’une ferme d’élevage de chèvres et de production de fromage de chèvre, à Villemain dans les Deux-Sèvres (79). L’investissement global prévu est d’environ 450 k€ pour les études, la construction, l’exploitation et l’ensemble des suivis expérimentaux. La construction est prévue fin 2024, avec une mise en service au printemps 2025. Agronomiquement, ce modèle de démonstrateur pourra être facilement reproductible à plus grande échelle car sans impact sur les pratiques culturales. Il pourra également être adapté à d’autres cultures fourragères et céréalières où les besoins de protection contre les aléas climatiques sont les mêmes. Pour Maud Caruhel « Nous allons manquer de toitures et de friches pour atteindre nos objectifs régionaux d’énergies renouvelables. La Région Nouvelle-Aquitaine a donc souhaité impulser une dynamique innovante et exemplaire sur l’agrivoltaïsme, démontrer la faisabilité d’implantation du solaire au niveau des cultures et élevages existants, tout en respectant les enjeux croisés agricoles, environnementaux, sociaux et fonciers, à l’exemple des projets des Jardins de Vymm et de la ferme Georgelet ». Et Christine Lafaix de conclure : « Notre sélection par la Région Nouvelle-Aquitaine est une reconnaissance de la qualité de nos solutions et de nos innovations en matière d’agrivoltaïsme. Ces deux démonstrateurs, de technologie différente, permettront d’enrichir les connaissances et de mieux accompagner les projets agricoles futurs ».