La nomination d'Edouard Philippe Ã  Matignon interpelle les Ã©cologistes

Ancien de la filière nucléaire, le nouveau premier ministre focalise déjà les critiques des écologistes.

Europe Ecologie Les Verts déplorent ainsi particulièrement la nomination comme Premier ministre d’un élu qui a aussi été cadre dirigeant chez Areva – directeur des affaires publiques -. « Cette situation pourrait freiner la mise en œuvre de mesures absolument nécessaires en matière de nucléaire et au-delà de politique énergétique et climatique. Le député Édouard Philippe s’était d’ailleurs opposé et avait contre la Loi de transition énergétique » expliquent-ils dans un communiqué.

Ils poursuivent : « Le projet présidentiel du candidat Macron était très insuffisant sur les sujets climatiques et environnementaux. Europe Écologie Les Verts attend plus de la part du gouvernement français. Nous formons le vœu que le Président de la République et le Premier ministre prennent conscience de l’importance des enjeux et de l’urgence à agir en matière d’environnement ». Et de prôner dans la foulée de 8 grandes ONG de protection de l’environnement, la constitution d’un grand ministère de l’environnement, avec à sa tête une vice-Premier ministre ou une Ministre d’État, réunissant les compétences relatives au développement durable.

« Parmi les grands dossiers que le gouvernement devra traiter en allant au-delà des engagements et des actes du précédent gouvernement, il y a évidemment le changement climatique, et l’action de la France, tant à l’international, que dans ses politiques. Cela comprend bien sûr la sortie du nucléaire et des énergies fossiles et le développement de renouvelables, la rénovation énergétique des bâtiments, le soutien aux mobilités vertes, la mise en place d’une fiscalité écologique » conclut le communiqué.