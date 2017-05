CERTISOLIS certifie la faible empreinte carbone des panneaux solaires REC dans la perspective des AO CRE

Les produits REC, la marque de panneaux solaires à la fiabilité éprouvée, basés sur la technologie primée TwinPeak ont été officiellement certifiés par CERTISOLIS en raison de leur faible empreinte carbone, ce qui les rend éligibles aux appels d’offres français. Cette nouvelle étape permet à REC d’offrir les meilleures chances de gagner des appels d’offres et de réduire les risques liés au projet pour les professionnels de l’industrie comme pour les investisseurs.

Du silicium produit en Norvège

Grâce à la combinaison de cette certification, d’une qualité élevée de produit et des prix compétitifs des plateformes à cellules polycristallines, les panneaux solaires REC constituent à présent un produit privilégié pour les appels d’offres CRE 4 en France, voire même pour les projets non encore réalisés des appels d’offres CRE 3. Pour que les panneaux solaires soient éligibles aux appels d’offres CRE 3 et CRE 4, la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) demande une certification officielle de leur empreinte carbone ; celle-ci est le critère le plus important après le prix du panneau.

« La faible empreinte carbone des panneaux solaires REC s’appuie sur notre production de silicium particulièrement respectueuse de l’environnement en Norvège. En règle générale, il s’agit d’un processus énergivore, et donc à fortes émissions carbones. Chez REC, cette étape de production ne produit presque aucune émission, un fait désormais validé par ADEME et confirmé par la certification CERTISOLIS », explique Cemil Seber, vice-président marketing et gestion des produits à l’échelle internationale de REC. « En tant que marque européenne leader à succès, nous fournissons des panneaux solaires présentant les puissances en watts les plus élevées grâce à la technologie polycristalline, des prix compétitifs et la fiabilité REC reconnue ».

CERTISOLIS, une étape importante pour conquérir le marché français

L’une des dernières nouveautés de la gamme de produits REC, les REC TwinPeak 2 Series, atteint 295 Wp et propulse la puissance de sortie des panneaux polycristallins de 60 cellules vers de nouveaux sommets. Lancés en janvier 2017, les nouveaux panneaux utilisent la dernière technologie TwinPeak REC, qui comprend des cellules de plaquettes plus larges et cinq jeux de barres deux nouveautés pour les produits REC. Voici les fonctions standard des panneaux TwinPeak REC qui s’ajoutent à l’augmentation de puissance : la technologie des demi-cellules, la technologie PERC (Passivated Emitter Rear Cell) et un boîtier de raccordement bifurqué. REC présentera cette année sa nouvelle génération de panneaux solaires TwinPeak lors du salon Intersolar Europe, du 31 mai au 2 juin 2017.

« Le certificat CERTISOLIS est une étape importante qui permet à REC d’augmenter encore sa présence en France, un marché qui devrait croître de façon importante », poursuit Cemil Seber. Les appels d’offres CRE 4 pour les installations au sol et en toiture de panneaux solaires photovoltaïques représentent un volume total de 4,35 GW et sont divisés en neuf phases pour le dépôt de propositions d’ici T4 2019. Dans l’ensemble, REC s’attend à ce que la France nécessite environ 1,5 GW par an pour atteindre ses objectifs en matière d’énergie renouvelable. D’ici fin 2018, la France vise à disposer d’un parc de panneaux solaires photovoltaïques d’une capacité cumulée de 10,2 GW, et de 20,2 GW d’ici à la fin de 2023. Actuellement, la France a une capacité photovoltaïque d’environ 7,2 GW.

REC sera présent à l’Intersolar Europe de Munich 31 mai – 2 juin 2017 stand A2.380

