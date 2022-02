La hausse des prix des installations solaires sur les toits n’est que temporaire, selon GlobalData

Ceux qui s’efforcent d’améliorer leur empreinte carbone en installant des panneaux solaires sur les toits depuis le début de la pandémie ont raté ce qui a été une baisse de prix annuelle de plus d’une décennie, selon GlobalData. La principale société de données et d’analyse a constaté que le prix des systèmes de panneaux a chuté chaque année entre 2013 et 2020, après quoi la perturbation de la chaîne d’approvisionnement liée au COVID-19 a brusquement arrêté cette tendance.

Attaurrahman Ojindaram Saibasan, Power Analyst chez GlobalData, déclare : « Pour mettre cela en perspective, le coût d’installation d’un système solaire sur le toit d’une propriété résidentielle individuelle moyenne* était d’environ 9 300 $ en 2014. Ce montant a chuté de 600 $ à 900 $ chaque année, jusqu’à ce que 2020, avec un prix de 4 550 $. En 2021, ce prix a augmenté de 700 $, un coût jamais vu depuis 2018. Nous ne nous attendons pas à ce que ces coûts redescendent maintenant jusqu’en 2023. »

Le dernier rapport de GlobalData, “ Marché solaire photovoltaïque (PV) sur les toits, 2021 – Taille du marché mondial, part de marché, tendances majeures et analyse des pays clés jusqu’en 2030 ”, révèle que la tendance qui a vu les prix de l’énergie solaire sur les toits diminuer entre 2013 et 2020 est survenue grâce à une forte augmentation de l’offre de cellules et de modules solaires. Par conséquent, ce sont les contraintes logistiques causées par la pandémie de COVID-19 qui ont entraîné une hausse du prix des matières premières et une forte augmentation des prix des systèmes solaires photovoltaïques en 2021.

Saibasan poursuit : « Le retard des expéditions, combiné à un manque de main-d’œuvre disponible, a causé un obstacle majeur dans la chaîne de valeur. Le coût devrait augmenter modérément en 2022, avant de diminuer progressivement entre 2023 et 2030 grâce aux progrès technologiques, à la réduction des postes de composants et à l’augmentation de l’échelle de production. Certains pays ont fourni des efforts temporaires sous la forme d’incitations et de remises pour surmonter les défis de la pandémie.

Un tiers de la capacité solaire cumulée mondiale sur les toits a été installé dans des zones résidentielles en 2020, le reste étant présent dans le segment commercial et industriel (C&I). Saibasan ajoute : « La transition des consommateurs résidentiels et C&I vers des « prosommateurs » – quelqu’un qui produit et utilise à la fois sa propre électricité – augmente en raison de l’adoption de panneaux solaires dans les matériaux de construction et d’une préférence pour l’énergie solaire à petite échelle dans les systèmes intelligents, villes et micro-réseaux. Celles-ci devraient stabiliser la croissance des installations solaires sur les toits.

En 2020, la capacité solaire photovoltaïque cumulée sur les toits dans le monde s’élevait à 248,8 gigawatts (GW), soit une augmentation de 23,8 % par rapport à 2019. La région Asie-Pacifique représentait 53,5 % de la part de marché, la Chine à elle seule représentant 12,4 % du marché mondial. L’Europe et l’Amérique du Nord et du Sud (NA&SA) représentaient respectivement 29,1 % et 13,6 %. Les gouvernements font la promotion des installations solaires photovoltaïques sur les toits par le biais de diverses politiques à long terme, d’incitations financières, de subventions et d’avantages fiscaux.

* Les panneaux de toit résidentiels courants utilisés sont de 340 W. Pour une maison de 100 mètres carrés, il faut près de 10 à 12 panneaux, le plus bas a été considéré pour le calcul.