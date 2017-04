La Compagnie du Vent : +15% de puissance photovoltaÃ¯que en 2016 et ouverture Ã  l'Ã©pargne citoyenne des projets PV

En 2016, La Compagnie du Vent a investi plus de 88 millions d’euros dans le développement et la construction de nouveaux actifs dans l’éolien terrestre et le solaire photovoltaïque au sol. Au 31 décembre 2016, la puissance installée de l’entreprise s’élevait à 511 mégawatts (MW) : 423 MW éoliens et 88 MWc solaires photovoltaïques. Soit + 13% en un an. Ces actifs de production ont généré une production annuelle de 815 millions de kilowattheures, soit la consommation électrique, chauffage inclus, d’environ 340 000 personnes ou l’équivalent de la population des villes de Montpellier et de Béziers réunies. En neuf ans, l’entreprise a plus que quintuplé sa puissance installée : celle-ci est passée de 99 MW fin 2007 à 511 MW fin 2016.

En solaire photovoltaïque, en 2016, l’entreprise a augmenté de 15% sa puissance installée (+ 13,5 MWc) avec la mise en service des ombrières solaires photovoltaïques sur les parkings d’une entreprise de logistique automobile située à Rivesaltes (Pyrénées-Orientales 3 zones de 4,5 MWc). Cette centrale a été inaugurée en octobre 2016 en présence d’Isabelle Kocher, Directeur général du Groupe ENGIE, de Delphine André, Présidente du Groupe Charles André et d’Agnès Langevine – Vice-présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. L’entreprise a lancé en 2016 la construction de la centrale solaire photovoltaïque de Montane Sud (Corrèze 12 MWc).

En novembre 2016, et ce pour la première fois, La Compagnie du Vent a ouvert à l’épargne citoyenne le financement d’une centrale solaire photovoltaïque (Montane Sud – Corrèze), via la plateforme web Enerfip. La campagne s’est achevée en janvier 2017 avec 300 000 € collectés auprès de 173 personnes alors qu’un objectif initial de 150 000 € avait été fixé. Les internautes ont pu d’abord découvrir le projet et toutes ses caractéristiques en septembre, avec la possibilité de s’inscrire afin d’être les premiers avertis pour y investir. Les citoyens ont participé à hauteur de 100 € minimum en souscrivant à des obligations.

Cette campagne de financement participatif est un véritable succès et La Compagnie du Vent compte renouveler cette expérience sur de futures réalisations.

 Succès à l’appel d’offres de l’Aéroport de Montpellier Méditerranée :

La Compagnie du Vent, en partenariat avec Energies du Sud, a remporté en 2016 l’appel d’offres lancé par l’Aéroport de Montpellier Méditerranée pour l’extension de ses ombrières solaires photovoltaïques sur les parkings (extension du P6 et P8). C’est au total une surface d’environ 20 000 m² qui viendrait compléter les installations existantes pour une puissance de 3,3 MWc. Ce projet sera présenté à l’appel d’offres de l’Etat en juin 2017, avec une mise en service de cette extension prévue pour 2018.

 Quatre nouveaux projets sélectionnés à l’appel d’offres national solaire photovoltaïque :

Dans le cadre de l’appel d’offres lancé par le gouvernement français en novembre 2016 (AO CRE 4.1), visant à développer la filière industrielle photovoltaïque, La Compagnie du Vent a été retenue, en mars dernier, pour développer, construire et exploiter quatre projets solaires photovoltaïques représentant une puissance globale de 27 MWc. Les projets lauréats sont, dans la famille des ombrières solaires, STVA Avrigny Ouest (9 MWc Hauts-de-France) et STVA Avrigny Est (8,3 MWc Hauts-de-France). Dans la famille centrale au sol, les projets retenus sont Col de la Dona (5 MWc Occitanie) et Vallon de l’Epine (5 MWc Provence-Alpes-Côte d’Azur). La construction de ces quatre projets est prévue au deuxième semestre 2018 / premier semestre 2019 avec un objectif de mise en service industrielle au printemps 2019.

Perspectives et enjeux 2017 : Accélération du développement de l’entreprise

La Compagnie du Vent préparera, à partir de 2017, la construction de 7 nouveaux parcs éoliens (+ 112 MW) et 12 nouvelles centrales photovoltaïques au sol (+ 103 MWc) en France, dont les mises en service sont prévues entre fin 2017 et début 2019. Le développement de ces nouveaux sites de production, qui représentent près de 250 millions d’euros d’investissement, ajouté aux chantiers ouverts en 2016 dont la mise en service interviendra en 2017 (+ 45,5 MW en éolien et 12 MWc en PV) , permettra à l’entreprise d’augmenter sa puissance installée de 53% d’ici fin 2018/début 2019. Une bonne partie des investissements réalisés bénéficieront directement aux entreprises locales.

La Compagnie du Vent est ainsi mobilisée pour répondre aux prochains appels d’offres nationaux solaires photovoltaïques prévus cette année : AO CRE Bâtiment en mars 2017 puis AO CRE Centrales au sol prévus en juin et décembre 2017 (AO CRE 4.2 et 4.3). De plus, l’entreprise se prépare pour répondre à l’appel d’offres annoncé par l’Etat en février dernier portant sur 210 mégawatts pour le développement de technologies solaires innovantes.

Une entreprise innovante

Face aux mutations du marché de l’énergie, notamment avec la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte conduisant à vendre l’électricité renouvelable sur le marché, La Compagnie du Vent poursuit ses projets d’Innovation. L’entreprise est active dans la R&D depuis des années, en solaire photovoltaïque comme en éolien. En solaire photovoltaïque, La Compagnie du Vent développe depuis 2016, en partenariat avec le laboratoire Promes-CNRS, le projet de R&D « Rivesaltes Grid ». Ce projet repose sur une plateforme technologique regroupant des ombrières solaires de parking, un système de batteries et un véhicule électrique, le tout connecté à des ateliers gérés en autoconsommation.

En 2017, en solaire photovoltaïque, La Compagnie du Vent étudiera l’apport du stockage de l’électricité au nouveau mécanisme de rémunération (vente de l’électricité sur le marché) via neuf systèmes de stockage par batteries Li-Ion. Enfin, La Compagnie du Vent est partenaire de deux projets « Territoires Hydrogène » menés en région Bourgogne Franche Comté, consistant à produire de l’hydrogène grâce à l’énergie éolienne : le premier, de type PowerToGas, consistera à injecter cet hydrogène dans le réseau de gaz national, le second propose de tester la mise en place d’un système de transport par bus fonctionnant à l’hydrogène.

Des projets de territoire

La Compagnie du Vent développe des projets éoliens et photovoltaïques dans une démarche de concertation avec l’ensemble des acteurs locaux, au bénéfice des territoires. Elle sélectionne avec rigueur les sites à développer (analyse cartographique à l’échelle des territoires, choix de sites dégradés pour le solaire photovoltaïque). Elle développe de plus en plus de projets « participatifs » en proposant aux collectivités locales et aux populations d’investir dans ses installations (le premier pour le projet photovoltaïque Montane Sud en Corrèze et sept autres sont prévus d’ici 2018).

Aussi, dans le cadre de ses travaux de construction, l’entreprise fait appel en priorité aux entreprises régionales et contribue ainsi au dynamisme économique local (travaux de génie civil, terrassements, réseaux électriques, études paysagères et environnementales). Pour la construction de ses installations solaires photovoltaïques, La Compagnie du Vent sélectionne des fournisseurs partenaires essentiellement français et européens, notamment pour les modules photovoltaïques, fabriqués essentiellement à Toulouse.

