La grande brasserie nationale de la République Dominicaine, principale productrice de bière du pays, a signé un contrat d’achat d’électricité avec Akuo pour la construction d’un parc solaire dans la commune de Hato Nue. Objectif : produire une bière avec 100% d’énergie solaire !

En accord avec sa démarche pour engager de grandes transformations sociétales, la Cervecería Nacional Dominicana a signé un contrat d’achat d’électricité avec Akuo, pour la construction de la centrale solaire Matrisol. Cette centrale solaire est la première unité de production d’énergie renouvelable, qui fournira l’entreprise, et contribuera, à son échelle, à la transition du pays vers un avenir plus durable.

La brasserie s’engage à acheter la majeure partie de l’énergie produite par le parc solaire

Le parc, qui sera construit sur la commune de Hato Nuevo, disposera d’une capacité de 53 MW. Elle économisera ainsi l’émission de 50 000 tonnes de CO2 par an. De plus, le parc redynamisera l’économie de la région avec la création de 550 emplois directs et plus de 2 000 emplois indirects.Par cet accord, la Cervecería Nacional Dominicana s’engage à acheter la majeure partie de l’énergie produite par le parc solaire, ce qui garantit la viabilité du projet.

Fabián Suárez, président de la brasserie, a affirmé que la Cervecería a franchi un cap en amorçant la transformation de l’entreprise vers un modèle de production plus durable intégrant les énergies renouvelables. Il déclare : « Chez la Cervecería, nous faisons en sorte d’agir. Nous continuons de miser sur le progrès, à l’instar de ce que nous avons fait pendant plus de 90 ans, pour impulser de grands changements », a-t-il affirmé.

Troisième projet EnR d’Akuo en république Dominicaine

De son côté, Salvatore Longo, Directeur d’Akuo en République dominicaine, a affirmé : « Grâce à cette collaboration, nous démontrons que l’initiative privée, lorsqu’elle est nourrie par un effort collectif, peut servir le bien commun en luttant contre le changement climatique ». L’accord a été signé par la Cervecería et Akuo en présence d’Alfonso Rodriguez, Vice-Ministre de l’Energie, des Mines, de l’Industrie, du Commerce, d’Antonio Almonte, Ambassadeur de France en République dominicaine et d’Edward Veras, Directeur de la Commission Nationale de l’Energie en République dominicaine. Ce projet est le troisième développé par le Groupe Akuo dans le pays, premier producteur d’énergies renouvelables indépendant en République dominicaine. Précédemment, l’entreprise avait mis en service la ferme éolienne de Pecasa en 2019 et une centrale composée de Solar GEM, en 2020. La centrale solaire sera construite avec le soutien de GAM Capital et de la Banque Populaire (Banco Popular). La République dominicaine s’est engagée dans la transformation de son mix énergétique, pour augmenter la part des énergies renouvelables à 25% d’ici 2025, en vertu de la Loi 5707 sur l’Incitation au Développement de Source Renouvelable d’Energie et ses Régimes Spéciaux. La Cervecería Nacional Dominicana réaffirme sa volonté d’initier la transformation du pays, au travers d’alliances stratégiques qui promeuvent la création de projets pensés pour bâtir un avenir rayonnant d’opportunités.