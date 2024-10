La centrale solaire Champ de Paris : la transition Ã©nergÃ©tique dans la biodiversitÃ©

La ferme solaire Champ de Paris à Yvré L’Evêque dans la Sarthe est bien plus qu’un simple projet de construction. Elle symbolise un engagement profond en faveur de l’énergie renouvelable et de la réduction de l’empreinte carbone du mix électrique hexagonal. Un projet pour la transition énergétique en faveur de la biodiversité !

Suite à l’obtention des autorisations administratives, le projet de ferme solaire de Champ Paris a été designé lauréat en décembre 2022 par la CRE (Commission de Régulation de l’Energie) dans le cadre d’un appel d’offres national. Les travaux ont commencé en septembre 2023 et sa mise en service a été réalisée en juin dernier. IEL Initiatives et Energies Locales ont inauguré la ferme solaire Champ de Paris, située à proximité du Mans le 12 septembre dernier. La valorisation de cette ancienne surface artificialisée en une centrale photovoltaïque est un exemple notable de réutilisation de terrains désaffectés et participe grandement à la transition énergétique du département de la Sarthe. Une des particularités de ce projet réside dans l’attention toute particulière portée à la préservation de la biodiversité. En effet, 15 ha seront pérennisés et ainsi préservés de toutes activités humaines pour les prochaines décennies. Afin de faire de ce site une réserve environnementale, plusieurs actions seront menées comme la remise en état d’une mare, l’installation de gîtes à reptiles, la préservation des bois classés, ou encore l’entretien du site par un troupeau de moutons.

Encadré

Les chiffres clés de la centrale

Puissance installée : 22.7 MWc

Surface de la centrale : 20 ha sur un terrain de 35ha au total

23 800 MWh d’énergie verte fournis par an, soit 90%* des besoins électriques de la commune d’Yvré l’Evêque.

*la consommation électrique en 2022 à l’échelle d’Yvré l’Evêque était de 25 500 MWH, tous secteurs confondus (résidentiel, agriculture, industriel).