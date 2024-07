La BEI accorde 250 millions dâ€™euros Ã  WDP pour dÃ©velopper la production dâ€™Ã©nergie verte sur ses sites europÃ©ens

WDP n’est autre que le spécialiste belge de l’immobilier logistique WDP. La BEI vient de lui accorder un prêt qui servira à financer des infrastructures de production d’énergie renouvelable et de transports propres dans les centres logistiques de WDP, principalement en Belgique, aux Pays-Bas et en Roumanie.WDP fournira à ses locataires des toitures solaires et davantage de bornes de recharge pour véhicules électriques.

La Banque européenne d’investissement (BEI) accorde un prêt de 250 millions d’euros à Warehouses De Pauw (WDP), une entreprise belge spécialiste de la construction et location de bâtiments logistiques dans toute l’Europe, afin d’installer des panneaux solaires en toiture et augmenter le nombre de bornes de recharge pour véhicules électriques sur les sites en location.

Dans le cadre de la contribution de la BEI à REPowerEU

Le prêt, d’une durée maximale de 10 ans, sera destiné à des centres logistiques WDP existants, principalement en Belgique, aux Pays-Bas et en Roumania, et également en Allemagne, en France et au Grand-Duché de Luxembourg. « Des prêts comme celui-ci représentent une avancée pour le climat ainsi que pour l’indépendance énergétique de l’Europe. Ce projet accroît la production d’énergies renouvelables, favorise l’abandon des combustibles fossiles et réduit la dépendance de l’UE à l’égard des importations d’énergie. » estime Thomas Östros, vice-président de la BEI. Il s’inscrit dans le cadre de la contribution de la BEI à REPowerEU, le plan visant à mettre fin à la dépendance de l’Europe vis-à-vis des importations de combustibles fossiles. Il contribuera également à réduire l’empreinte carbone de WDP et de ses clients.

Jusqu’à 350 gigawattheures (GWh) d’électricité renouvelable par an

Les nouveaux panneaux solaires produiront jusqu’à 350 gigawattheures (GWh) d’électricité renouvelable par an, soit l’équivalent de la consommation de 150 000 personnes en Europe. Une grande partie de l’électricité sera utilisée sur place et la modernisation des infrastructures énergétiques permettra d’augmenter la valeur des bâtiments. « Ce financement soutiendra la croissance de nos investissements dans les énergies propres en Europe occidentale et en Roumanie. En outre, il s’agit d’une reconnaissance de notre mission visant à renforcer la chaîne d’approvisionnement de nos clients grâce à des infrastructures liées aux énergies renouvelables et de nos efforts en faveur de l’électromobilité et de la décarbonation de la chaîne d’approvisionnement. » analyse Mickael Van den Hauwe, directeur financier de WDP.