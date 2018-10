La 1Ã¨re opÃ©ration d'autoconsommation collective d'Occitanie est signÃ©e Enercoop

La rédaction de ce blog vous a déjà présenté l’opération d’autoconsommation solaire collective de Saint-Affrique en Aveyron concernant le magasin Biocoop Lou Cussou et une clinique vétérinaire. Vous avez été nombreux à nous solliciter pour connaître plus de détails sur cette installation qui ouvre le champs des possibles.

Cette opération lancée par la coopérative citoyenne Enercoop Midi-Pyrénées permet de partager localement l’électricité produite par des panneaux photovoltaïques installés sur le toit du magasin Biocoop. A l’occasion de la construction de son nouveau bâtiment, le magasin Biocoop Lou Cussou, acteur engagé dans la promotion et la défense de l’agriculture biologique en circuit court, s’est donc appuyé sur la coopérative Enercoop Midi-Pyrénées engagée dans la production et la fourniture d’une électricité 100 % renouvelable locale et solidaire, afin de mettre en place une opération d’autoconsommation collective.

Rendue possible par la loi du 24 février 2017 et son décret d’application du 28 avril 2017, cette opération permet a plusieurs consommateurs et producteurs de se lier entre eux au sein d’une personne morale pour auto consommer collectivement l’électricité en se répartissant la production d’électricité renouvelable en aval d’un mê me poste de distribution publique d’électricité. Ce nouvel usage de la production et de la consommation d’électricité permet d’établir un circuit court entre des producteurs et des consommateurs d’énergie au sein d’un périmètre défni. « Cette opération est une concrétisation de la réappropriation locale des enjeux énergétiques, chère a Enercoop Midi-Pyrénées » assure un responsable de la coopérative.

La coopérative a réalisé le montage du projet et porté le coût de l’installation a hauteur de 45 000 €. Elle est locataire de la toiture du magasin Biocoop sur laquelle sont installés les panneaux solaires, pour une puissance totale de 36 kWc. Elle se positionne donc en tant que producteur, et fournit également l’électricité localement au travers d’un contrat de vente de proximité.

Par ailleurs, Enercoop Midi-Pyrénées est la Personne Morale Organisatrice de l’opération: elle gère les interactions avec Enedis. Elle lui communique la clé de répartition de l’énergie produite entre les consommateurs et se charge de la facturation des clients de l’énergie fournie. L’électricité excédentaire non consommée alimentera le réseau Enercoop (environ 60 000 clients dont 5 500 en Midi-Pyrénées), qui l’achète au tarif préférentiel de 6ct par kWh.

