KOSTAL enregistre un nombre record de visiteurs au salon Intersolar 2024

Cette année encore, KOSTAL a placé la barre très haut au salon Intersolar : la multitude de nouveautés, de produits phares et d’innovations ont provoqué une forte affluence et un grand intérêt sur le stand KOSTAL, sous la devise « Par des professionnels. Pour les professionnels. ».

Les points forts du salon Intersolar de cette année :



KOSTAL propose des solutions adaptées au marché et à ses clients. « Depuis de nombreuses années, nous proposons des produits au standard élevé, à l’instar de notre onduleur hybride PLENTICORE plus », déclare Frank Henn, gérant de société de KOSTAL Solar Electric GmbH. « Aujourd’hui, avec le PLENTICORE G3 et nos solutions numériques, nous pensons un peu plus loin et mettons en œuvre les exigences du marché et des clients de manière cohérente. »

Cette année encore, le public professionnel et le secteur photovoltaïque ont pu le constater. Plus de 41 000 visiteurs ont eu l’opportunité de s’informer à la source, auprès de KOSTAL. Nous avions une pléthore de produits exposés.

Le coup de cœur du public : le PLENTICORE G3 avec ses fonctions extensibles



Le PLENTICORE G3 faisait sa première apparition au salon Intersolar. KOSTAL a présenté le produit phare de sa série PLENTICORE avec des caractéristiques uniques au monde, à commencer par la possibilité d’étendre immédiatement ou ultérieurement la puissance et les fonctions. Le lancement commercial de l’onduleur universel de KOSTAL a suivi peu après le salon.

Le PLENTICORE est disponible par défaut en trois versions de base, chacune avec deux niveaux d’extension pour plus de puissance. De plus, le PLENTICORE peut être utilisé indifféremment dans trois modes de fonctionnement distincts, à savoir comme onduleur solaire, hybride ou chargeur.

Le PLENTICORE G3 couvre ainsi un total de 27 cas d’application, avec seulement 3 appareils de base. Les revendeurs spécialisés, les installateurs et les exploitants d’installations profitent tout particulièrement de cette flexibilité unique et de cette grande évolutivité.

Et la success story se poursuit : dès l’année prochaine, KOSTAL lancera le PLENTICORE MP, spécialement conçu pour une utilisation monophasée. L’onduleur offre des catégories de puissance extensibles, des fonctions de produit pouvant être ajoutées et la possibilité d’un fonctionnement en courant de secours.

Une véritable expérience époustouflante : voici venu le BackUp Switch

Le nouveau KOSTAL BackUp Switch a également reçu un accueil très favorable de la part du public spécialisé. Le commutateur manuel pour la fonction de courant de secours a également fêté son lancement sur le marché. Il est adapté à la troisième génération d’onduleurs PLENTICORE.

Une innovation qui crée des amitiés : le BackUp Switch rend l’onduleur compatible au courant de secours avec peu d’efforts et offre ainsi une sécurité supplémentaire en cas de panne de courant. La facilité d’installation et la rapidité d’utilisation ont véritablement ébloui les visiteurs.

Il en va de même pour la protection contre les surtensions DC type 2 intégrable sous forme de module enfichable que KOSTAL a présenté au salon avec possibilité de test, pour plus de conviction.

Le PLENTICORE plus G2 reste disponible, avec un avantage de prix attractif

KOSTAL a apporté deux bonnes nouvelles à tous ceux qui cherchent une alternative bon marché.

Le PLENTICORE plus G2 reste dans le portefeuille de KOSTAL. Ce faisant, KOSTAL réduit en outre le nombre de PLENTICOINs pour l’activation de la batterie de 3 à 1 PLENTICOIN sur son best-seller, le PLENTICORE plus G2.

Cela fait de l’onduleur hybride de KOSTAL l’un des onduleurs de production allemande les moins chers sur la durée.

Très sollicité : l’onduleur commercial PIKO CI 100

Les visiteurs professionnels ont été particulièrement intéressés par un autre produit phare du stand KOSTAL, notamment le puissant KOSTAL PIKO CI 100.

L’onduleur commercial a enthousiasmé les visiteurs par son rendement élevé et la tension système ainsi que par la détection d’arcs électriques intégrée.

En association avec le puissant onduleur chargeur PLENTICORE BI et le KOSTAL Smart Energy Meter, l’énergie PV excédentaire est stockée efficacement. Ainsi, le PIKO CI 100 a su habilement susciter l’enthousiasme.

Outre la mise en service via l’appli PIKO CI, KOSTAL a également présenté le nouveau PIKO CI Config Tool pour l’application sur ordinateur portable et PC.

Instant « waouh » : KOSTAL compatible avec de nombreuses batteries de stockage

La compatibilité avec les batteries de stockage est un thème qui doit être abordé lors de chaque salon PV. Et c’est là que KOSTAL se démarque. En effet, grâce à ses nombreux partenaires de stockage différents, KOSTAL offre un éventail de choix, une disponibilité durable et une grande flexibilité. Qu’il s’agisse de montage mural ou sur pied, de chimie cellulaire ou de capacité de stockage, avec KOSTAL, vous êtes sûr de faire le bon choix.

Les visiteurs du stand KOSTAL au salon Intersolar se sont donc montrés très intéressés par les batteries de stockage compatibles. Dans le domaine du couplage sectoriel, KOSTAL prouve également sa grande compétence en collaborant avec des fabricants de pompes à chaleur, d’optimiseurs et de systèmes de gestion d’énergie.

La numérisation intelligente à portée de main : outils KOSTAL à essayer

Outre ses produits phares innovants en matière de matériel, KOSTAL convainc également avec ses solutions numériques. En effet, grâce à la simplicité de l’installation et de la mise en service, KOSTAL et votre smartphone permettent également de surveiller l’installation photovoltaïque de manière ludique.

Pour ce faire, l’appli KOSTAL Solar App et le portail solaire ont été entièrement revus. Une sécurité accrue et une meilleure performance rendent la surveillance avec KOSTAL plus facile que jamais.

Autre nouveauté : le KOSTAL Solar Plan remanié pour une planification PV efficace et confortable. Avec le KOSTAL Solar Terminal, les clients disposent d’instruments centralisés pour la planification et la réalisation d’installations photovoltaïques avec des produits KOSTAL. Et tout cela à partir d’une seule application, si vous le souhaitez.

« Nous avons passé trois jours passionnants au salon », a déclaré Frank Henn. « Nous remercions tous les visiteurs pour leur grand intérêt et leurs retours positifs. Tous les produits et solutions numériques doivent faciliter le quotidien de nos installateurs et des exploitants d’installations. Nous sommes très heureux que KOSTAL ait été si bien accueilli ici. C’est ce qui nous pousse à nous surpasser et à lancer de nouvelles innovations KOSTAL sur le marché dans les années à venir ! »