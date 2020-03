Keynergie : trois outils opÃ©rationnels pour analyser et capter la valeur des marchÃ©s de lâ€™Ã©nergie

La société Keynergie, spécialisée dans le soutien à l’innovation sur les nouveaux marchés de l’énergie, a développé trois outils – Key-Storage, Key-Mapper et Key-Analysis – pour assister les porteurs de projets dans leur démarche d’innovation et de transition énergétique. La preuve par trois !

Pour pallier la variabilité des EnR, les solutions de stockage commencent peu à peu à trouver leur place. En la matière, Keynergie a développé Key-Storage, un outil de modélisation de mix énergétique et de valorisation du stockage d’énergie qui assiste les collectivités et investisseurs dans leurs choix technologiques et dans le dimensionnement de leur installation. Dans l’objectif de décarboner un territoire, Key-Storage permet de modéliser l’équilibre offre/demande de réseaux énergétiques. En particulier, l’outil permet d’optimiser le déploiement d’énergies renouvelables et de capacités de stockage face à différents scénarios d’évolution des consommations. Key-Storage procède notamment à une analyse du réseau électrique en intégrant différentes variables à savoir les consommateurs et leurs courbes de charge journalière, hebdomadaire ou saisonnière, les producteurs d’énergies renouvelables, les systèmes de stockage d’électricité et leurs caractéristiques mais aussi le marché et la tarification de l’énergie.

Lutter contre la précarité énergétique

Avec Key-Mapper, Keynergie a conçu un instrument de valorisation de données territoriales. Key-Mapper permet d’intégrer des données énergétiques, sociologiques et démographiques en Open Data et d’aider un territoire à développer une bonne connaissance du contexte énergétique territorial et à identifier des gisements d’efficacité énergétique et lutter contre la précarité énergétique (détecter et cibler les territoires prioritaires). Objectifs : améliorer la planification énergétique et climatique en spécifiant les axes d’amélioration et développer des services énergétiques innovants adaptés aux enjeux des territoires.

Optimiser l’autoconsommation d’une production photovoltaïque

Dernier outil Key-Analysis est un outil d’analyse et de modélisation de consommation et production à partir des courbes de charge issues des compteurs communicants et des données météorologiques. Key-Analysis permet de détecter des sources d’économie et des pistes d’optimisation. Cet outil permet notamment d’analyser le profil et les habitudes de consommation, de détecter des anomalies de consommation de bâtiments ou de procédés industriels, de réaliser des économies en chauffage ou climatisation grâce à une modélisation de la thermique du bâtiment ou encore d’optimiser la consommation d’un bâtiment ou d’un industriel pour améliorer l’autoconsommation d’une production photovoltaïque. Cet outil permet également de classifier automatiquement différents sites consommateurs et d’identifier les moins performants mais aussi de dimensionner un mix énergétique futur dans différents scénarios climatiques en estimant les productibles renouvelables (éolien, solaire, etc.) grâce à des modèles d’apprentissage automatiques.