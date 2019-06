K2 + combine planification mÃ©canique et Ã©lectrique et connecte K2 Base et SolarEdge Designer

La nouvelle fonctionnalité K2 + est disponible pour tous les utilisateurs dans le logiciel de conception K2 Base. Comme pratique interface, K2 + relie la planification mécanique du système de montage à la planification électrique des onduleurs, éliminant ainsi le travail redondant. Une fois que le système de montage approprié a été conçu dans le logiciel de conception de base, l’utilisateur clique sur la fonction K2 + et toutes les données spécifiques au projet sont automatiquement transmises à SolarEdge Designer, permettant à l’utilisateur de commencer à planifier directement les chaînes. L’échange de données et l’interconnectivité facilitent le transfert des modifications de mise en page d’un logiciel à l’autre. Ce système fait gagner beaucoup de temps et élimine le besoin de saisie de données multiple et souvent sujette aux erreurs. En outre, les utilisateurs bénéficient des connaissances des différents fabricants qui travaillent en réseau via K2 +. D’autres fabricants d’onduleurs seront bientôt intégrés à K2 Base.

Voir la vidéo…