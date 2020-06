JournÃ©e mondiale de lâ€™environnement : ARMOR consolide ses investissements dans le photovoltaÃ¯que

L’Agence Internationale de l’Énergie (AIE) a estimé dans un communiqué publié fin mai, que les dépenses en énergies dites propres (incluant les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, le nucléaire ou encore le stockage par batterie) pèseront 40% des investissements du secteur énergétique en 2020, contre environ un tiers les années précédentes . Dans un contexte d’expansion des installations solaires dans de multiples secteurs, ARMOR, ayant déjà investi près de 100 M € depuis le lancement de son activité photovoltaïque il y une dizaine d’années, continue ses développements : R&D, partenariats, certifications sont les grands chantiers de l’année 2020. Des investissements financiers et humains !

Depuis le lancement de son activité photovoltaïque en 2008, ARMOR a investi 100 M € de ses fonds propres, un investissement qui se maintient et représente pour la seule année 2019 plusieurs millions d’euros. R&D, recrutement, acquisition de l’allemand Opvius, sont quelques exemples des grands chantiers des derniers mois au service du déploiement de la technologie solaire. « Les investissements importants que nous réalisons ont pour but l’essor d’une filière photovoltaïque européenne forte au service de notre souveraineté énergétique. Concrètement pour ARMOR, cela représente la création de plusieurs centaines d’emplois dans les prochaines années » déclare Hubert de Boisredon, Président-Directeur général d’ARMOR.

Le photovoltaïque, une tendance multisectorielle qui se consolide

Le photovoltaïque concerne une multitude de secteurs qui peu à peu sont en train de trouver leur business model. A titre d’exemple, le secteur agricole se dote de plus en plus d’installations solaires pour l’autoconsommation mais également la vente du surplus ou de la totalité. « L’agri-photovoltaïsme est une tendance qui est aujourd’hui plébiscitée » confirme Moïra Asses, responsable marketing et business development chez ARMOR. « En outre, après les secteurs de la mobilité, la construction et la rénovation énergétique, nous voyons arriver des projets en lien avec les transports, et plus particulièrement dans les secteurs maritime et automobile. » Pour répondre aux exigences de ses partenaires industriels, notamment du bâtiment, ARMOR investit dans les certifications de ses produits. « Nous avons récemment recruté une collaboratrice dédiée à ce sujet. Nous travaillons assidument à l’obtention des certifications IEC (International Electrotechnical Commission) » détaille Moïra Asses.

De l’importance du photovoltaïque dans le mix énergétique

« Si nous voulons parvenir à une réduction durable des émissions mondiales, nous devrons voir une augmentation rapide des investissements dans les énergies propres. Les réponses des décideurs politiques dans leurs stratégies de relance seront cruciales » a déclaré dans un communiqué fin mai Faith Birol, Directeur exécutif de l’AIE. L’Agence International de l’Énergie affirme ainsi : « Les énergies renouvelables sont essentielles pour atteindre l’ODD 7 2 et bâtir des économies résilientes, équitables et durables dans un monde post-Covid-19. Plus que jamais, le moment est venu pour une coopération internationale audacieuse de combler le fossé de l’accès à l’énergie et de placer l’énergie durable au cœur des mesures de relance économique. »