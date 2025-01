JournÃ©e de la Chaleur et du Froid Renouvelables le 4 fÃ©vrier 2025 Ã  Paris

L’enjeu de décarbonation de la chaleur est majeur : la chaleur, qui représente près de la moitié de l’énergie consommée en France, dépend encore très majoritairement d’énergies fossiles importées. Pour y répondre et montrer que la chaleur et le froid renouvelables doivent être intégrés de manière prioritaire dans le mix énergétique français, AMORCE, la FEDENE et le Syndicat des énergies renouvelables (SER) coorganisent la Journée nationale de la chaleur et du froid renouvelables le mardi 4 février 2025 à Paris.

En complément, la production et la distribution de froid renouvelable vont devenir indispensables pour répondre aux besoins de rafraichissements dans les bâtiments. Il est temps de se mobiliser massivement pour faire émerger et concrétiser les projets ! La chaleur est un levier de maîtrise des coûts et donc de défense de la compétitivité et du pouvoir d’achat, son amont industriel est source d’emplois et de revenus dans les territoires.

Tables rondes, ateliers thématiques et décryptages de l’actualité juridique viendront enrichir vos connaissances et alimenter vos réflexions en faveur de l’accélération du développement de la chaleur et du froid renouvelable dans nos territoires. Les échanges proposeront de décliner les leviers nécessaires pour atteindre les objectifs 2030/2035 de la PPE, en faisant dialoguer des décideurs sur un certain nombre de propositions.

ser-evenements.com/journee-chaleur-froid-renouvelables/?utm_source=eBlaster_To-be-sent&utm_medium=email&utm_content=Programme-et-inscriptions&utm_campaign=JourneCFR2025Relance2_14247