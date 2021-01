JinkoSolar : une cellule mono de type N avec une efficacitÃ© de conversion record de 24,90%

Ces dernières semaines, la société JinkoSolar a atteint une efficacité de conversion record de cellules solaires en silicium monocristallin de type N de 24,90%, confirmée indépendamment par l’Institut de recherche sur l’énergie solaire à Hamelin (ISFH), en Allemagne. Les 25% en ligne de mire !

JinkoSolar a investi d’énormes ressources en R&D. Les experts de JinkoSolar dans les domaines des plaquettes de silicium, des cellules et des modules photovoltaïques se concentrent sur les percées de l’innovation technologique et s’engagent à fournir aux clients mondiaux des produits industriels efficaces et compétitifs et des technologies de pointe. La cellule solaire en silicium monocristallin record a été fabriquée sur un substrat mono-Si CZ de haute qualité à faible défaut. Une diffusion avancée avec un dopant hautement activé, une passivation de surface de haute qualité, des technologies propriétaires de contact passivantes hautement conductrices et une série de technologies innovantes et de mise à niveau des matériaux ont été intégrées dans le processus cellulaire pour établir ce nouveau record de 24,9%.

Reconnu parmi les leaders mondiaux du photovoltaïque, JinkoSolar continue d’améliorer son propre niveau technologique. Le groupe établit les records du monde les uns après les autres et encourage ainsi à travers cette compétition stimulante les sociétés photovoltaïques chinoises à tendre de plus en plus vers des produits Premium. Jin Hao, directeur technique de JinkoSolar, a déclaré: «À l’avenir, JinkoSolar continuera à assumer le rôle de promoteur du changement de l’industrie, en se concentrant sur l’amélioration rapide des produits photovoltaïques grâce à notre technologie innovante afin de promouvoir le développement de haute qualité de l’industrie photovoltaïque. ”