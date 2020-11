Jean-Pascal Zadi, acteur et rÃ©alisateur de Tout simplement noir, Ã©voque lâ€™association Sol Solidaire sur radio Mouvâ€™

Jean-Pascal Zadi est un artiste engagé. Il le prouve en défendant la cause de Sol Solidaire, une association qui installe des panneaux solaires sur des HLM permettant de faire baisser les factures d’énergie au moins deux cents euros par famille et par an. Jeudi matin 12 novembre à 8 heures sur Radio Mouv’ JP Zadi a évoqué cette association qu’il soutient. « Ca a un vrai sens. En aidant Sol Solidaire tu aides des personnes à payer moins de factures, et moi qui viens d’une famille pauvre je peux te dire que si j’avais eu ça quand j’étais jeune j’aurais été bien content. Beaucoup de gens se plaignent que la société va mal, que le monde va mal, le capitalisme, machin, tout ça. Quand tu peux faire un truc pourquoi ne pas le faire. Et ça peut aider des gens qui sont en galère, dans le besoin. A hauteur de ce que tu peux. Mais au moins tu arrêtes de parler et tu fais quelque chose quoi ». Sol Solidaire lance un appel aux dons que vous pouvez retrouver sur son site Internet. L’objectif, c’est d’obtenir au moins 50 000 euros pour équiper un immeuble de cent logements. Aujourd’hui en France, il y a sept millions de familles en situation de précarité énergétique. JP Zadi, un artiste qui met sa notoriété au service d’une noble cause, à la fois sociale et environnementale. Le replay est ici (à partir de 2 heures et 1 minute).

