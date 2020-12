Jean-Baptiste Djebbari annonce de nouvelles aides pour le dÃ©ploiement de bornes de recharge rapide pour vÃ©hicules Ã©lectriques

Lors du Comité ministériel du développement et de l’innovation des transports (CMDIT) du 15 décembre dernier, Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué chargé des Transports, a annoncé la mise en place d’aides pour le déploiement de bornes de recharge rapide sur le réseau routier national et de hubs de recharge rapide dans les centres urbains.

La fin d’année 2020 confirme la progression inédite des immatriculations de véhicules électriques, avec 87 100 véhicules électriques immatriculés sur les 11 premiers mois de l’année contre 37 500 en 2019. Le parc automobile français pourrait comporter plus d’1 million de véhicules électriques et hybrides rechargeables en 2022. Pour soutenir cette accélération, le déploiement d’un réseau d’infrastructures de recharge rapide permettant les déplacements longue distance est indispensable. Il doit être réalisé dans un souci de maillage territorial tout en assurant une diversité d’usages. C’est le sens de l’objectif fixé par le Président de la République de 100 000 points de charge ouverts au public d’ici à fin 2021.

Dans le cadre du plan de relance, une enveloppe spécifique de 100 M€ sera allouée en 2021-2022 à l’installation de stations de recharge rapide sur les aires de service du réseau autoroutier et des routes nationales. Ces stations devront comporter au minimum 4 points de recharge rapide et donner la priorité aux installations de 150 kW, qui permettent une recharge en moins de 20 minutes. Le ministre délégué chargé des Transports annonce que ces stations pourront être financées jusqu’à 40 % des coûts d’installation, conformément à la réglementation européenne.

Dans le cadre du programme ADVENIR de certificats d’économie d’énergie, Jean-Baptiste Djebbari a par ailleurs annoncé la mise en place d’aides comprises entre 100 000 et 240 000€ par station pour développer des hubs de recharge rapide dans les centres urbains et à proximité des gares et aéroports, incluant également plusieurs points de charge de puissance minimum de 150 kW.