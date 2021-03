Japon : Total lance la construction de sa 4Ã¨me centrale solaire

Total annonce le démarrage de la construction de sa 4ème centrale solaire au Japon, Tsu Haze, une centrale de 51 mégawatts (MW) située dans la ville de Tsu, dans la préfecture de Mie. La mise en service des installations est prévue en 2023 et permettra de fournir de l’électricité propre et fiable pour assurer la consommation de près de 20 000 foyers. “Le lancement de la construction de la centrale solaire Tsu Haze, avec notre partenaire Suzuka Group, marque une nouvelle étape du déploiement de nos activités dans les énergies renouvelables au Japon. Avec plus de 150 MW de capacité cumulée en exploitation et en construction, nous sommes fiers de contribuer à la transition énergétique du pays”, a déclaré Julien Pouget, Directeur Renewables de Total.

Ce développement prévoit l’installation de plus de 100 000 modules photovoltaïques (PV) à inclinaison fixe sur 76 hectares de terrain et une ligne d’évacuation de 16 km. L’investissement dans la centrale est réalisé dans le cadre d’un partenariat entre Total, en tant qu’investisseur majoritaire, et le groupe Suzuka, un promoteur historique et une société de construction électrique et de développement commercial de modules photovoltaïques établie dans la région. Le démarrage de la construction de la centrale électrique de Tsu Haze fait suite au lancement de la construction du parc solaire de Miyagi Osato (52 MW) en 2019 et à la mise en service des parcs solaires de Miyako (25 MW, 2019) et de Nanao (27 MW, 2017).