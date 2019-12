J-6 : le Forum EnerGaÃ¯a est dans les starting-blocks pour rendre possible la transition Ã©nergÃ©tique dÃ¨s aujourd’hui

Les 11 et 12 décembre se tient, à Montpellier, le Forum EnerGaïa, rendez-vous unique en France des énergies renouvelables réunissant tous les acteurs du secteur. Un événement en progression constante depuis 2015 !

EnerGaïa est aujourd’hui le rendez-vous majeur de la filière des énergies renouvelables en France. Les professionnels du secteur apprécient avant tout son caractère concentré et qualitatif : pendant deux jours, les acteurs échangent autour de nombreux projets concrets. Le programme de ce grand moment « business » propose des ateliers animés par des experts, des conférences, ainsi que des tables rondes qui permettent aux visiteurs de répondre à toutes les problématiques des énergies renouvelables et de la transition énergétique.

Plus de 210 exposants, plus de 7 000 visiteurs attendus

Le nombre d’exposants augmente d’année en année, et pour cette nouvelle édition, enregistre un record de 28 % de croissance ! Leurs objectifs : présenter des nouveautés, des technologies innovantes, et préparer la transition énergétique, comme par exemple la société Fronius Solar Energy qui dévoile son nouvel onduleur grande puissance, ou encore Enerfox, qui propose une application facilitant la planification de l’autoconsommation industrielle. Les visiteurs étant majoritairement des décideurs, de nouvelles affaires sont conclues sur place. C’est la raison pour laquelle 95 % d’entre eux recommandent le Forum EnerGaïa (étude visiteurs 12/2018).

Plus de 50 ateliers, tables rondes, conférences

La force du Forum EnerGaïa : un programme complet de conférences et de tables rondes pour débattre des nouvelles opportunités et des enjeux des marchés de l’énergie, des rendez-vous d’affaires à la carte, et une zone d’exposition pour rencontrer l’ensemble des acteurs de la filière. EnerGaïa offre aux professionnels des secteurs privés et publics la possibilité de connaître tous les outils pour booster leur business en France et à l’international.

