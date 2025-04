Isowatt met lâ€™excellence de sa formation au service de la qualitÃ© de ses installations photovoltaÃ¯ques

Lauréate du “Crochet d’or” aux European Solar Games, Isowatt, filiale du groupe Auraliance, fait de la transmission du savoir-faire un pilier stratégique de son modèle d’excellence.

Spécialiste de l’installation photovoltaïque depuis près de 20 ans, l’entreprise se distingue aujourd’hui par la qualité de son accompagnement terrain et son exigence dans la formation de ses techniciens. Cette exigence, véritable marque de fabrique, a récemment été saluée lors du salon BEPOSITIVE à Lyon, avec la remise du “Crochet d’or” – une distinction qui récompense la précision, la rigueur et la maîtrise technique des équipes de pose.

Une formation par la pratique, au plus près du terrain

Chez Isowatt, l’expertise technique ne s’enseigne pas uniquement en salle. Elle se transmet sur le terrain, par les pairs, dans une logique de compagnonnage moderne. L’entreprise a mis en place depuis plusieurs années un système de mentorat structuré, visant à assurer la montée en compétences progressive et exigeante de ses nouveaux collaborateurs. Chaque nouveau technicien intègre une équipe encadrée par un poseur expérimenté, souvent fort de plus de 5 années d’ancienneté au sein d’Isowatt. Ce mentor agit comme un référent technique et pédagogique, accompagnant pas à pas le nouvel arrivant, du maniement des outils jusqu’aux subtilités de l’intégration en toiture. Cette formation immersive permet une maîtrise rapide des gestes techniques, mais aussi une sensibilisation rigoureuse aux normes de sécurité, à la gestion de chantier et à la qualité de la relation client.

Une culture de l’excellence et de la transmission

Au-delà des procédures internes, c’est toute une culture d’entreprise tournée vers l’excellence qui s’exprime dans cette approche de la formation. Les poseurs expérimentés sont fiers de transmettre leur savoir-faire et de garantir la haute qualité des installations réalisées. Ce mode de transmission, valorisant les compétences de terrain, est perçu comme un véritable levier de fidélisation des collaborateurs et de consolidation du savoir interne.

Un gage de confiance pour les clients

La qualité de la formation a un impact direct sur la satisfaction des clients – particuliers comme professionnels – qui reconnaissent le sérieux, la propreté et la précision des chantiers menés par les équipes Isowatt. C’est également ce savoir-faire éprouvé qui a été mis à l’honneur à Lyon, lors des European Solar Games, où les techniciens Isowatt se sont illustrés par la rigueur de leur exécution.