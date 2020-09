Invest In Smartgrids 2020 / tout savoir sur la smart energy et la conso dâ€™Ã©nergie en pleine pandÃ©mie

Le 22 septembre 2020, l’Association Think Smartgrids, qui fédère les acteurs de la filière des smart grids en France, organise en partenariat avec France Invest et Maddyness sa cinquième édition de rencontres entre startups/PME de la smart énergie et investisseurs.

Think Smartgrids, association professionnelle rassemblant les acteurs de l’écosystème des smart grids en France, organise sur le format d’un après-midi son évènement Invest In. L’objectif est de permettre aux PME et startups évoluant dans le domaine des smart grids de se développer, en leur présentant des investisseurs spécialisés dans ces thématiques.

Démocratisation de l’accès à l’énergie solaire et blockchain entre autres

En quatre éditions de Invest In Smartgrids, l’enveloppe de besoins en financement s’est élevée à environ 80 millions d’euros pour soutenir de nombreuses startups et PME innovantes dans le domaine de la smart energy: solutions de maîtrise de la demande d’énergie, analyses de la performance énergétique du process industriel, démocratisation de l’accès à l’énergie solaire, optimisation de centrales aux énergies renouvelables grâce au Big data et à l’intelligence artificielle; solutions digitales pour accompagner le déploiement des smart grids et du Smart Metering ; batteries zinc-air ; ou encore, solutions d’économie d’énergie (chauffe-eau connecté, régulation de la tension électrique) et blockchain.

Energie et pandémie

Une table ronde sur le thème des données de consommation de l’énergie pendant la pandémie aura lieu à l’issue de l’événement ! Les investisseurs ont d’ores et déjà confirmé leur présence : Demeter Ventures, Starquest Capital, Crédit Mutuel, Energy Transition Capital, RGreen Invest, Wiseed, Aster Capital et Noether Partners. Pour Olivier Grabette, vice-président de l’association, « l’une des principales vocations de Think Smartgrids est de soutenir le développement des startups et PME françaises innovantes, qui apportent aux réseaux leur force créatrice et participent au rayonnement du savoir-faire français à l’international, mais aussi d’être une plateforme d’échange pour tous les acteurs du smart grid en France ».

www.helloasso.com/associations/think-smartgrids/evenements/invest-in-smartgrids-1