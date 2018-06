INTERSOLAR AWARD : les gagnants de cette annÃ©e prÃ©sentent des solutions innovantes

Intersolar Europe, le premier salon professionnel de l’industrie solaire au monde, est le lieu rêvé pour présenter des innovations d’avant-garde dans ce secteur. Les solutions particulièrement prometteuses ont été récompensées au début du salon par le prix Intersolar AWARD qui en est déjà à sa onzième édition. Les entreprises primées cette année sont ABB, Hanwha Q CELLS et Krinner Solar. Les lauréats du prix Intersolar AWARD ont été présentés et récompensés le 20 juin 2018 à 17 h sur le The smarter E Forum (hall B2, stand 570).

La cérémonie de remise du prix Intersolar AWARD 2018 est l’événement festif qui conclut le premier jour du salon et attire l’attention de toute la branche à l’échelle internationale. Cela fait maintenant onze ans que les évolutions les plus importantes du secteur solaire sont ainsi mises à l’honneur. Les gagnants incitent le secteur à s’engager avec des innovations révolutionnaires en faveur d’un avenir s’appuyant sur les énergies renouvelables. Pour prétendre au prix Intersolar AWARD 2018, il fallait participer à au moins un des salons professionnels Intersolar, ees, Power2Drive ou EM-Power organisés dans le monde en 2018 sous l’égide de The smarter E Europe. Les entreprises partenaires des exposants pouvaient aussi soumettre leurs innovations.

Onduleurs, capteurs, offre logicielle

ABB : le PVS-175-TL se distingue par de nombreuses nouveautés

L’onduleur PVS-175-TL est un onduleur string triphasé connecté au Cloud pour les installations professionnelles sur toiture et les grandes installations photovoltaïques d’approvisionnement énergétique. La nouvelle plateforme 1500 V CC délivre jusqu’à 185 kW pour 800 V CA et permet d’utiliser une architecture décentralisée sans pertes importantes de distribution du CA. Cette solution peu coûteuse permet d’économiser entre 35 et 65 pour cent d’onduleurs pour obtenir la même puissance CA totale. Elle offre en même temps les principaux avantages de la technologie des onduleurs string.

Le jury a été impressionné par plusieurs innovations. L’augmentation de la tension de sortie CA à 800 V à l’aide de convertisseurs boost supplémentaires et indépendants permet de diminuer les pertes électriques sur les grandes installations photovoltaïques. L’onduleur PVS-175-TL avec douze traqueurs MPP offre une granularité élevée et donc des rendements supérieurs et nécessite moins d’efforts en termes de maintenance. Les fusibles et boîtiers de raccordement deviennent inutiles. Cette solution économique dispose d’une structure modulaire pouvant être commandée par Wi-Fi et qui optimise les fonctions centrales d’onduleur. Le jury a également été impressionné par la densité de puissance de 1,3 kW par kilogramme et la température de fonctionnement entre -20° et +60° Celsius.

Hanwha Q CELLS GmbH : Q.PEAK DUO-G5 modules solaires ultraperformants avec technologie Q.ANTUM

Q.PEAK DUO-G5 est un nouveau module solaire qui compte plus de 120 demi-cellules et des catégories de puissance jusqu’à 330 Wc. Le rendement du module de 19,9 pour cent est possible grâce à la technologie Q.ANTUM DUO qui combine six busbars avec les nouvelles cellules monocristallines Q.ANTUM, les contacts entre les cellules étant le fruit d’un design avancé. Les arêtes de coupe lisses améliorent la stabilité mécanique des cellules. On évite ainsi en grande partie les pertes électriques et optiques typiques du contact entre les cellules. La série Q.PEAK DUO établit de nouvelles références en matière de puissance, de rendements énergétiques et de LCOE.

Le jury a été conquis par l’évolution technique de cette solution qui réunit de nombreuses technologies en un seul produit. Cette combinaison innovante et efficace offre de très bons coefficients de température et une meilleure fiabilité mécanique. Dans le même temps, l’architecture modulaire conduit à une meilleure tolérance à l’ombre qui permet au Q.PEAK DUO-G5 de remplacer les modules standards. Cela pourrait signifier l’avènement d’un nouveau standard pour les installations sur les toitures des bâtiments résidentiels et commerciaux.

Krinner Solar GmbH : CAS² Computer Aided Solar Structure

Le choix du jury s’est porté sur cette nouvelle offre logicielle et matérielle intégrée qui permet de réduire de 10 à 30 pour cent le temps nécessaire à la planification et au montage des grandes installations photovoltaïques. Elle comprend des applications numériques de planification, de développement et de montage pour toutes les fondations vissées d’installations solaires possibles sur tous les types de terrain. CAS² met en lien les données de la surface et du sol issues de la phase de mesure avec la structure porteuse prévue pour les installations solaires sur différentes fondations vissées Krinner. Ces données permettent la planification et la production de fondations vissées de différentes longueurs.

Le jury pense qu’il s’agit d’une solution importante pour le nouveau monde de l’énergie qui marque le début du développement de la manière dont la numérisation et l’Internet des objets peuvent influer sur la conception et l’installation des grandes installations photovoltaïques. Toutes les étapes de planification, de fabrication et de montage sont enregistrées en ligne et documentées dans une base de données centrale. Il est possible d’en tirer des rapports spécifiques qui répondent aux exigences des banques, des assurances et des exploitants. Les données de levés collectées par les drones et les robots de mesure sont utilisées pour piloter les robots de montage, adapter la longueur des vis et réduire la consommation d’acier de 3 à 6 pour cent.

Plus d’infos…