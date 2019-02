Ingeteam termine l'annÃ©e 2018 avec la fourniture de 3,85 GW d'onduleurs PV soit presque le triple du record de 2017

L’activité PV d’Ingeteam, dédiée au design et à la fabrication d’onduleurs pour les installations photovoltaïques, termine l’année avec un total de 3 850 MW fourni dans le monde. Ce chiffre est historique pour la société, dont le précèdent record de 1,44GW avait été atteint en 2017.

En 2018, les marchés clés dans lesquels la société a développé son activité solaire sont le Moyen-Orient, le Mexique, l’Australie, l’Espagne, l’Afrique du Nord et la France. Cependant, les produits vendus l’an dernier, tous conçus et fabriqués dans le nord de l’Espagne, ont été livrés dans plus de vingt pays sur les cinq continents. José Luis González, Le Directeur des Ventes de l’activité solaire photovoltaïque d’Ingeteam, a ajouté que nous pensons consolider notre position sur les marchés dans lesquels nous sommes le plus actifs et bien établis, sans perdre de vue les nouvelles opportunités pouvant émerger dans d’autres pays avec de fortes perspectives de croissance.

L’entreprise possède un portfolio large, des onduleurs strings, adaptés aux systèmes résidentiels, commerciaux et industriels, aux onduleurs centraux, pour les centrales de grande échelle de plusieurs centaines de mégawatts. En 2018, Ingeteam a fourni ses onduleurs PV à 11 centrales dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 100 MW. Parmi les centrales de grande échelle, doivent être citées la plus grande d’Europe (500 MWc) et la plus grande du monde (1,177 MWc).

Stockage d’énergie

Le stockage d’énergie est un secteur clé pour Ingeteam, où la société a de fortes opportunités à court et moyen termes, pour le résidentiel et à grande échelle. Ingeteam commercialise ses onduleurs de batteries sur les deux segments et, en 2018, la société a fourni ce type d’équipements principalement pour les systèmes hybrides combinant photovoltaïque et stockage d’énergie. Les ventes ont eu surtout lieu aux Etats-Unis, en Espagne, en Australie, aux Emirats Arabes Unis et au Brésil.

Leader mondial dans la fourniture de services d’Exploitation et Maintenance

La société a atteint un nouveau record annuel de puissance sous contrat de maintenance, dépassant les 12GW de puissance renouvelable dans le monde, dont 4,4 GW correspondent à de la puissance solaire dans plus de 500 centrales photovoltaïques. Ingeteam Service conforte ainsi sa position de leader mondial en tant que fournisseur indépendant de services d’exploitation et maintenance de centrales renouvelables.

