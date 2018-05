Ingeteam prÃ©sentera ses derniÃ¨res nouveautÃ©s Ã  Intersolar Europe 2018

Une fois de plus, Ingeteam sera présent à l’évènement mondial de référence du secteur solaire : Intersolar Europe. Sur son stand de 150 m2, la société présentera ses principaux produits et solutions technologiques pour centrales photovoltaïques, systèmes de contrôles, supervision et automatisation, ainsi que les onduleurs batteries. Tour d’horizon

Sur son stand d’Intersolar, la société Ingeteam qui investit 5% de son CA en R&D, son cœur d’activité, présentera la dernière version de son onduleur de 1500Vdc INGECON® SUN PowerMax Série B, avec lequel il est possible d’atteindre une puissance de 1800 kVA jusqu’à 30C dans un seul bloc de puissance.

7,2 MVA dans une seule Power Station

Grâce à cela, une densité de puissance de 317kW/m3. Grâce à cet onduleur puissant et à la possibilité de connecter jusqu’à 4 onduleurs au même enroulement de basse tension du transformateur, Ingeteam atteint 7,2 MVA dans une seule Power Station (conteneur) avec une technologie de 1500Vdc. Une des principales nouveautés de cet onduleur est son système «attrape-sable», grâce auquel il assure une protection maximale contre les particules en suspension. Ce système est celui utilisé dans les onduleurs fournis sur la plus grande centrale photovoltaïque du monde, la centrale Sweihan PV à Abu Dhabi, aux Emirats Arabes Unis. La version 1000Vdc de cet onduleur est capable de produire 1275 kVA jusqu’à une température ambiante de 35C.

Onduleur string de 1500V jusqu’à 144kW

Cet onduleur triphasé sans transformateur est l’une des principales nouveautés qu’Ingeteam présentera lors du salon. Conçu au départ pour les systèmes commerciaux, industriels et de très grande échelle, l’INGECON SUN 125TL atteindra une puissance de sortie record de 144 kW en étant connecté à un réseau de 690Vac. Ce modèle sera disponible en 2019.

Onduleur string de 1000V jusqu’à 100kW

Cet onduleur triphasé sans transformateur, déjà présenté dans la précédente édition d’Intersolar Europe, possède l’une des plus importantes densités de puissance du marché des onduleurs string. Grâce à sa technologie dernière génération, cet onduleur supporte les creux de tension, peut injecter de la puissance réactive et est capable d’injecter jusqu’à 110kW à 50°C de température ambiante (connecté à un réseau de 440V). L’onduleur a été conçu de façon à minimiser les coûts de câblage et d’installation afin de pouvoir réduire les OPEX y CAPEX (pas besoin de câble de neutre ni de stringbox). En plus, les communications Wi-Fi et Ethernet sont de série.

Onduleurs string entre 2.5 et 40 kW

Les onduleurs string les plus petits de la société. Avec un système de double MPPT, ces onduleurs sont adaptés pour les systèmes en autoconsommation et ont été conçus pour exploiter au maximum le soleil. La version monophasée de cette famille d’onduleurs fournit entre 2,5 et 6 kW, tandis que la version triphasée va jusqu’à 40 kW.

Onduleur hybride PV+Batteries

L’onduleur hybride INGECON® SUN STORAGE 1Play sera également présenté à Munich. Cet onduleur monophasé et sans transformateur, à l’origine conçu pour les systèmes isolés, peut fonctionner en étant connecté au réseau en mode autoconsommation, mode back-up ou soutien au réseau. De plus, il dispose d’une entrée photovoltaïque de série et peut également fonctionner comme un onduleur photovoltaïque connecté au réseau sans batteries.

25 000 onduleurs en maintenance

De plus, Ingeteam présentera ses dernières avancées en maintenance prédictive via sa plateforme d’analyse de données Ingeboards. Plus précisément, c’est dans le secteur de l’Exploitation et de la Maintenance (O&M) que la société est un leader mondial grâce à son portefeuille de contrats supérieur à 12 GW de puissance sous contrat dans les centrales de production d’énergie renouvelable. Ingeteam gère actuellement la maintenance de plus de 25 000 onduleurs photovoltaïques dans plus de 500 centrales dans le monde.

Ingeteam Intersolar : stand 240, Hall B3.

