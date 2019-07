Ingeteam clÃ´ture 2018 avec un CA de 637 millions d’euros et anticipe un boom du photovoltaÃ¯que

Le groupe Ingeteam a clôturé l’exercice 2018 avec un chiffre d’affaires de 637 millions d’euros. Ce chiffre représente une augmentation de 47% depuis le début du plan stratégique 2016-2018, renforçant ainsi sa position de leader international dans les secteurs au sein desquels il opère. Il convient de noter que 82% des activités d’Ingeteam sont réalisées à l’étranger, ce qui témoigne du niveau élevé d’internationalisation de ses produits et services.

Priorité à la R&D

Les solutions proposées par le Groupe s’appliquent à la production, à la consommation et au transport de l’énergie dans les secteurs suivants: énergies renouvelables (énergie éolienne, énergie solaire photovoltaïque, énergie hydroélectrique), centrales de production avec moteurs à gaz et diesel, infrastructures de chargement de véhicules électriques, chemins de fer, marine, fabrication d’acier industrie, mines et pompage.

Le groupe a créé 865 nouveaux emplois et a continué de se concentrer sur la technologie interne. À cet effet, 84 millions d’euros ont été investis dans la recherche et le développement, une activité regroupant environ 400 employés. Parallèlement, le Groupe a modernisé et développé ses équipements de production et ses bancs d’essais avec un investissement de plus de 30 millions d’euros. Le groupe Ingeteam est présent dans 22 pays et compte plus de 3 900 employés dans le monde, dont plus de 1 000 dans ses différentes filiales internationales.

Nouveau plan stratégique 2019-202, le solaire photovoltaïque en trombe

Le début de 2019 a été marqué par l’approbation du nouveau plan stratégique couvrant la période 2019-2021. Le projet repose sur la contribution à la décarbonisation de la société et à la transformation de l’énergie en une société de plus en plus électrifiée. La technologie qui sous-tend le projet est axée sur les trois forces motrices technologiques fondamentales du groupe: machines électriques tournantes, électronique de puissance, automatisation et contrôle. En outre, Ingeteam fournit des solutions innovantes d’exploitation et de maintenance, qui revêtent une importance croissante dans les secteurs liés aux énergies renouvelables. Dans ce nouveau plan, le Groupe aligne ses objectifs stratégiques sur ceux des Objectifs de développement durable de l’Agenda 2030, en fixant l’objectif triple de durabilité (social, économique et environnemental) en tant qu’objectif stratégique du projet.

Ingeteam prévoit de consolider son axe de croissance en réalisant un chiffre d’affaires de 730 millions d’euros à l’achèvement du plan stratégique, ce qui représenterait une croissance de 15%. Dans ce contexte, les prévisions de croissance du solaire photovoltaïque dans le plan stratégique actuel d’Ingeteam sont ambitieuses. Ce secteur de la production connaît actuellement une croissance considérable dans le monde entier. En 2018, plus de 100 GW ont été ajoutés dans de nouvelles centrales de production d’énergie solaire photovoltaïque dans le monde. Dans le cadre de ce nouveau plan triennal, Ingeteam prévoit de fournir des onduleurs solaires photovoltaïques d’une capacité électrique supérieure à celle de toute son histoire dans le secteur, qui remonte tout de même à l’année 1999. Faire plus en trois ans qu’en vingt ans, tel est l’objectif. À la fin de 2018, Ingeteam fournissait services d’exploitation et de maintenance d’installations solaires photovoltaïques totalisant 6,1 GW dans le monde.

