Industrie : Comwatt rapatrie sa production en France autour d’un investissement de 5 millions d’€

La start-up Comwatt, numéro un français des objets connectés pour l’autoconsommation photovoltaïque, annonce avoir rapatrié sa production en France. A l’occasion de la sortie de sa nouvelle génération de produits connectés, le 8 Mars 2021, Comwatt annonce que désormais sa box énergie sera fabriquée en France. La stratégie de Comwatt est de démontrer que la transition énergétique est une chance pour construire une société plus résiliente en circuits courts. Fabriquer en France n’est donc pas une option, mais une évidence.

Le panneau photovoltaïque n’est plus l’élément qui crée le plus de valeur ajoutée dans un projet en autoconsommation. Dans l’imaginaire collectif, “choisir le photovoltaïque, c’est créer des emplois en Chine”. Il y a 20 ans c’était vrai car le panneau représentait alors 90% de la création de valeur du projet. En 2021, les panneaux photovoltaïques représentent moins de 10% du prix du projet résidentiel en autoconsommation. Cette situation ouvre des opportunités très intéressantes de création de valeur autour du module photovoltaïque.

La valeur ajoutée dans la gestion de l’énergie

Quels sont donc les éléments qui créent le plus de valeur ajoutée ? La France est en retard sur ses objectifs en matière d’énergie renouvelable, et se retrouve en queue de peloton des pays européens les plus en retard. Les entreprises qui fabriquent les panneaux solaires, les éoliennes, les onduleurs, ne sont pas en France. La France a perdu une bataille mais pas la guerre. Avec l’effondrement des coûts des panneaux solaires, dont le prix a été divisé par 40 en 20 ans (de 8€/Wc à 0,2€/Wc), la création de valeur dans cette industrie n’est plus dans la fabrication des panneaux, mais dans la gestion de l’énergie et les services associés. C’est sur ce segment que l’équipe Comwatt, composée de 50 salariés, se développe rapidement et démontre qu’il est possible de fabriquer en France pour créer de la valeur au plus près des consommateurs. En effet, la gestion de l’énergie, la main d’œuvre et les services représentent plus de 80% des coûts de production d’un projet solaire.

Services associés et objets connectés

“En 2021, dans un projet en Autoconsommation Comwatt, c’est 80% de la valeur qui est créée en France. C’est donc une chance pour l’emploi local, non délocalisable. La France a perdu la première manche de la transition énergétique. Elle ne doit pas rater la seconde ” déclare le président et fondateur de Comwatt, Grégory Lamotte. Pour augmenter l’efficacité de l’autoconsommation tout en réduisant les coûts globaux, Comwatt a développé des innovations sur deux axes, 100% conçus et fabriqués en France.

Les services associés

L’acquisition digitale, le dimensionnement, la visio-vente, les démarches administratives, la gestion des processus qualité et l’accompagnement client sont des services qui deviennent la clé de ce secteur d’activité et c’est devenu la spécialité de Comwatt.

Les objets connectés

L’énergie solaire est le moyen le moins cher de produire de l’électricité. Mais le problème est que cette électricité n’est pas toujours produite au bon moment. Les objets connectés permettent alors de réduire la consommation et de synchroniser la consommation avec la production d’électricité.

Sept ans de maturation pour le projet industriel

Pourquoi avoir attendu 7 ans avant de rapatrier sa production ?

Lorsqu’un utilisateur passe un simple appel avec son smartphone, c’est plus de 250 000 brevets qui sont potentiellement utilisés. Derrière l’apparente simplicité d’un objet connecté, il y a une profonde complexité technique dissimulé à l’utilisateur. C’est pour cette raison que fabriquer une plateforme d’objets connectés de A à Z prend du temps. Pour Comwatt, il lui a fallu 7 ans et plus de 5 millions d’euros d’investissement.

Les objets connectés sont composés d’électronique et de logiciels embarqués & cloud. Dans les premières années de Comwatt, il n’était pas possible de tout faire en même temps. La priorité a été de concevoir d’abord 100% des logiciels et d’acheter l’électronique à des fabricants existant au Royaume Unis, en

Allemagne et en Chine. Cela a permis à Comwatt d’être rapidement opérationnel, d’apprendre de ce nouveau marché et de construire progressivement un produit adapté aux utilisateurs. Cette approche est rapide à mettre en place mais elle a ses limites:

● coûts de revient important avec l’empilement des marges

● non maîtrise de toute la chaîne technique qui provoque des risques sur la qualité

● facilité pour un concurrent de proposer une copie rapidement

Un potentiel à venir de 10 000 box par mois

C’est pour cette raison que Comwatt s’est lancé en 2018 dans un projet de conception et de fabrication française d’objets connectés et de services associés. La conception électronique, la fabrication des prototypes, les tests, les homologations et la fabrication industrielle sont réalisés sur 3 sites en France :

Montpellier, Paris et Strasbourg. Les capacités de production sont actuellement de 3 000 box par mois, mais Comwatt est en mesure de pouvoir augmenter le nombre de lignes de production afin de pouvoir rapidement fabriquer 10 000 box par mois et toujours en restant en France. Cette technologie est adaptée aux besoins de l’autoconsommation mais elle est aussi facilement adaptable à d’autres sujets connexes comme l’autoconsommation collective, les communautés d’énergie et la facturation dynamique. Au même titre que derrière chaque abonnement télécom ( Orange, SFR, Free, …) il y a une box, dans le secteur de l’énergie il va se passer la même chose….tous les français auront une box, de la marque Comwatt ou d’un de ses concurrents. « Dans le secteur de l’énergie digitale, il existe donc un véritable boulevard devant nous pour l’innovation technologique “MADE IN FRANCE” » conclut Grégory Lamotte.