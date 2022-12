Indice des prix du photovoltaÃ¯que par pvXchange : la tendance semble se stabiliser aprÃ¨s une forte hausse

Chaque mois, pvXchange publie un indice des prix actuels sur l’évolution des prix de gros des modules solaires. Ce faisant, le site expert distingue les principales technologies disponibles sur le marché. L’heure est à la stabilité voire à une légère baisse après une hausse substantielle lors des dix premiers mois de l’année ! Depuis 2009, pvXchange fournit un indice de prix unique pour le marché européen, qui est devenu un outil inestimable pour l’industrie.

Aujourd’hui, il est difficile d’imaginer l’industrie sans cet indice des prix et ces données sur les tendances. Justement. La tendance des prix des modules solaires par mois de novembre 2021 à novembre 2022 par catégorie (les prix indiqués reflètent les prix d’offre moyens des biens dédouanés sur le marché spot européen) laisse apparaître, à partir du mois de janvier 2022, une hausse continue de toutes les catégories de modules. Jusqu’au mois d’octobre 2022. Les modules à haut rendement ( technologie bi-faciale HJT, N-type TopCON ou IBC Back Contact de + 21%) ont ainsi vu leur prix croître de de 7,5%. Les modules mainstream standard ont vu de leur côté leurs prix augmenter de de 17,2% sur la période. La plus forte modulation de prix a touché de plein fouet les modules low cost avec une hausse de près de 30% sur les dix premiers mois de l’année. Entre octobre et novembre 2022, les prix sont demeurés stables pour les modules à haut rendement et low cost. Une baisse d’environ 3% a même été constatée sur les modules standards. Est-ce le signe d’un début de retournement de tendance ? L’avenir le dira…

Attention : à partir de mai 2022, l’indice des prix est basé sur une classification différente . Pour des raisons de continuité, les prix des modules pour janvier et avril 2022 ont été recalculés, en utilisant le nouveau système de classification.