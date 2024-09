Inauguration du parc photovoltaÃ¯que au sol Â« Energies des Bouzigues Â» Ã  Saint-FÃ©liu-dâ€™Avall (66)

Jeudi 19 septembre 2024, en présence de Monsieur le maire de Saint-Féliu-d’Avall, ses adjoints et conseillers municipaux, acteurs locaux et politiques des Pyrénées-Orientales, partenaires pour le développement et la construction du projet photovoltaïque, la société Eléments a inauguré sa nouvelle centrale photovoltaïque au sol « Energies des Bouzigues ». Un projet de territoire !

« Je suis pleinement satisfait de la réalisation de ce projet photovoltaïques « Energies des Bouzigues ». Je remercie la société Eléments pour son sérieux tout au long du développement (environ 4,5 ans) et le respect des engagements pendant la phase de construction photovoltaïque ». Roger Garrido, le maire de Saint-Féliu-d’Avall, ne tarit pas d’éloges sur la réalisation de cette centrale au sol en Pyrénées-Orientales. Il faut dire qu’il a lui aussi été moteur sur ce projet. Eléments a ainsi pu compter sur les soutiens forts de la part des élus du territoire et des partenaires techniques, notamment Monsieur le maire, Roger Garrido et l’adjoint à l’urbanisme Sébastien Suelves, les équipes de Perpignan Méditerranée Métropole ainsi que les élus du SCoT de la Plaine du Roussillon.

3,5 MWc sur 3 hectares

Le parc photovoltaïque au sol « Energies des Bouzigues » se situe au nord-est de la commune de Saint-Féliu-d’Avall au lieu-dit des « Campellanes » dans le département des Pyrénées-Orientales, à l’est du lac artificiel des « Bouzigues ». Ce secteur aujourd’hui à caractère naturel, créé au début des années 2000, était un site d’extraction d’alluvions, de sable et de graviers, entre 1970 et 2000. La partie ouest de la zone d’implantation du projet a été utilisée comme décharge illicite entre les années 2000 et 2005. Le projet consiste ainsi en l’aménagement d’un parc photovoltaïque d’une surface de d’environ 3 hectares, d’une puissance de 3,5 MWc pour une production moyenne annuelle de 4,7 GWh, correspondant à la consommation annuelle de 1 600 foyers, soit environ 3 500 habitants. Le projet fait donc écho à la stratégie européenne, nationale, régionale, départementale de développement des actifs de production d’électricité renouvelable, développement nécessaire et obligatoire pour réduire les émissions dues aux moyens productions carbonées et réduire notre dépendance aux importations étrangères (électricité et surtout gaz).

Un modèle pour WWF France

En outre, le projet apporte une plus-value environnementale (économie carbone, production électricité locale et décentralisée), paysagère (piste cyclable, randonnée, parcours de santé, haies paysagères) et économique (loyers, retombées fiscales, emplois), au territoire et ne remet pas en cause du foncier à fort potentiel agricole, forestier ou immobilier au droit d’une telle zone dégradée (ancienne carrière et décharge). Enfin, depuis plus de 4 ans, le projet a été conçu en concertation avec un nombre d’acteurs importants : notamment la municipalité de Saint-Féliu-d’Avall, Perpignan Méditerranée Métropole, les bureaux d’études environnementales (NEOSOLUS Environnement, NATECO, CIEEMA, GINGER CEBTP, BURGEAP, JEROME BERQUET URBANISME etc…). D’ailleurs, WWF France, dans son guide sur le photovoltaïque au sol de juillet 2023, a présenté la stratégie de valorisation multifonctionnelle des abords du Lac de Bouzigues via le parc photovoltaïque « Energies des Bouzigues », signe d’un travail important d’intégration des enjeux de l’environnement local.

La part belle aux entreprise locales

Sur le plan économique, la construction du projet s’inscrit dans une démarche d’intégration des entreprises régionales ou nationales. « Je tiens ainsi à saluer le travail remarquable des entreprises locales ayant réalisé les travaux de terrassement, les structures métalliques, la pose des panneaux photovoltaïques, du poste de livraison et de l’accompagnement écologique du chantier » assure Jonathan Lecompte, chef de projet construction ont. Le terrassement et l’installation de la clôture ont été réalisés par SOLER TERRASSEMENT, Saint-Féliu-d’Amont et l’EURL CONSTRUCTION ARTISANALE LAMARQUE FLORENT, Saint-Féliu-d’Avall. La partie raccordement a été confiée à SOLUTIONS 30 GROUP localisée à Perpignan, et le poste de livraison a été fourni par SAS ELECTRICITE GAY basé à Châlons-en-Champagne. Pour finir la structure a été conçue et assemblée par CFM Solar, entreprise française, installée au Havre.

Encadré

Les axes de développement de la société Eléments

Après plus de 10 ans d’existence, la société dispose d’environ 120 projets d’énergies renouvelables en France (hydroélectricité, éolien et photovoltaïque) et également dans le Monde (Allemagne, Caraïbes, Finlande, Italie, Roumanie). Pour le département des P.-O., Eléments anime le développement d’environ 15 projets (Saint-Féliu-d’Amont, Ortaffa, Vivès, Saint-Hippolyte, Rodès, Passa, Camélas, etc…).