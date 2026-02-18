ÃŽle-de-France : TotalEnergies et Altergie mettent en service une centrale solaire aux abords de lâ€™autoroute A5

Altergie et TotalEnergies redonnent de la valeur Ã un terrain inutilisÃ© au niveau de la gare de pÃ©age de Saint-Germain-Laxis (Seine-et-Marne) sur lâ€™autoroute A5. Cette parcelle de 5,4 hectares, nÃ©cessaire au moment de la construction de lâ€™autoroute, a Ã©tÃ© reconverti en centrale photovoltaÃ¯que dans le cadre de la politique bas carbone du groupe APRR.

Â« La centrale solaire Saint-Germain-Laxis illustre une reconversion intelligente d’un terrain devenu inutile Ã Â l’exploitation en une ressource au service de la dÃ©carbonation de l’autoroute.Â Elle porte Ã 7Â le nombre de centrales solaires actuellement opÃ©rationnellesÂ sur le rÃ©seau APRR, soit 41 MW dÃ©ployÃ©s sur 46 hectaresÂ Â». Philippe Giguet, Directeur Patrimoine, APRR, ne cache pas sa satisfaction Ã lâ€™Ã©vocation de la centrale solaire Saint-Germain-Laxis.

Eviter le rejet de 182 tonnes de COâ‚‚ chaque annÃ©e

Le chantier, lancÃ© en fÃ©vrier 2025, a mobilisÃ© plusieurs entreprises spÃ©cialisÃ©es pour les travaux de prÃ©paration du terrain, la pose des structures et des panneaux solaires, les rÃ©seaux et le raccordement Ã©lectrique. En moins de 3 mois, 8 600 panneaux photovoltaÃ¯ques ont Ã©tÃ© installÃ©s sur des structures fixÃ©es sur environ 4 000 pieux. OrientÃ©s plein sud pour une performance optimale, ces panneaux permettront de produire 5,8 GWh par an, soit lâ€™Ã©quivalent de la consommation Ã©lectrique annuelle dâ€™environ 3 700 habitants (hors chauffage), correspondant Ã plus de 5 fois la population de la commune. Cette production contribuera Ã Ã©viter le rejet de 182 tonnes de COâ‚‚ chaque annÃ©e. Aujourdâ€™hui, la centrale est entiÃ¨rement raccordÃ©e et injecte ses premiers Ã©lectrons sur le rÃ©seau. Â«Â Cette centrale tÃ©moigne de notre engagement Ã accompagner la transition Ã©nergÃ©tique des territoires, en apportant des solutions concrÃ¨tes et durables. Ce projet a pu voir le jour grÃ¢ce Ã la mobilisation des Ã©lus de Saint-Germain-Laxis, de nos Ã©quipes et de notre partenaire Altergie que nous tenons Ã remercier. Nous sommes heureux de contribuer Ã la production dâ€™une Ã©lectricitÃ© bas carbone en Ile-de-France.Â Â» indique LÃ©o Marie, Responsable dâ€™agence dâ€™Ile-de-France de TotalEnergies Renouvelables France.

Un bardage anti-Ã©blouissement entre les panneaux et lâ€™autoroute

Au-delÃ de sa performance Ã©nergÃ©tique, le projet a Ã©tÃ© conÃ§u en portant une attention particuliÃ¨re Ã son intÃ©gration paysagÃ¨re : un bardage anti-Ã©blouissement entre les panneaux et lâ€™autoroute a Ã©tÃ© mis en place, ainsi quâ€™une haie vÃ©gÃ©tale au nord du site. Des ouvertures visuelles ont Ã©tÃ© amÃ©nagÃ©es au sein de cette haie afin de renforcer la vocation pÃ©dagogique de la centrale et de prÃ©server le caractÃ¨re industriel du paysage.Â Â« La centrale photovoltaÃ¯que au sol de Saint-Germain-Laxis, installÃ©e sur une parcelle enclavÃ©e par des infrastructures autoroutiÃ¨res, illustre la stratÃ©gie d’Altergie, qui privilÃ©gie les terrains artificialisÃ©s prÃ©sentant des enjeux environnementaux et paysagers limitÃ©s. Cette concrÃ©tisation est le rÃ©sultat d’une collaboration Ã©troite, initiÃ©e en 2017, avec nos partenaires APRR et TotalEnergies et constamment appuyÃ©e par les Ã©lus locaux, et notamment par Monsieur Willy Delporte, Maire de Saint-Germain-Laxis Â», conclut Jean-Charles Lavigne Delville, PrÃ©sident dâ€™Altergie DÃ©veloppement.

Â