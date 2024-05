IKO ExcelÃ’ Solar : la solution photovoltaÃ¯que dâ€™IKO ultra lÃ©gÃ¨re reconnue par les professionnels du BTP

IKO, spécialiste de solutions d’étanchéité pour les toitures – terrasses a développé IKO ExcelÒ Solar, une solution innovante, fiable et durable afin d’offrir aux prescripteurs et professionnels de l’étanchéité une alternative souple et légère de qualité. Cette solution innovante a par ailleurs, été élue par Sageret (la référence des annuaires du BTP,) “Produit Recommandé par les Professionnels du BTP 2024″ lors de la Cérémonie de remise des Labels qui s’est déroulé le 25 mars dernier.

Le procédé IKO ExcelÒ Solar est une solution photovoltaïque complète avec des modules souples CIGS ou monocristallin, conçue pour s’adapter à tous type d’éléments porteurs en rénovation comme en neuf, et selon tous les types de mise en œuvre (auto-adhésivité, soudage ou soudure au chalumeau ou par fixations mécaniques).

Le poids comme argument décisif

Avec un poids léger de seulement (environ 2,5kg/m²), il permet d’équiper des toitures dont la configuration ne pourrait pas supporter des modules rigides traditionnels. Son procédé peut être posé en monocouche ou en bicouche.

Une solution qui affiche des caractéristiques attractives à tous les niveaux notamment grâce à :

• Un haut rendement qui offre une puissance de 100 à 520 Wc et un rendement allant jusqu’à 18,3%

• Son adaptabilité qui offre la liberté de plan de pose des modules photovoltaïques permettant une installation flexible et efficace

• Un entretien facilité notamment par une procédure simple de remplacement des modules disponible sur demande, assurant une maintenance aisée à long terme

• Un procédé complet : l’étanchéité et les panneaux souples sont posés par le même étancheur

• Une simplicité de pose : l’installation des modules se fait par auto-adhésivité sur l’étanchéité support, simplifiant ainsi le processus de pose.

• Sa robustesse : le système est validé en zone 5 (zone cyclonique)

• Une possibilité d’équiper les toitures en forte pente <10%

Un produit aux exigences techniques certifiées et reconnues

Gage de qualité depuis 1947, le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), a validé pour une durée de 3 ans l’IKO ExcelÒ Solar F/S et l’IKO ExcelÒ Solar FM. La société IKO AXTER est donc la seule sur le marché à avoir un procédé avec module souple sous Avis Technique, tout élément porteur (maçonnerie, TAN et bois) avec également une revendication possible dans les DROM avec étanchéité fixée mécaniquement. IKO ExcelÒ Solar est également certifié par un système complet classé Broof(t3) selon la règlementation en vigueur qui impose des normes dans la résistante au feu des toitures. D’autres actualités et certifications sont attendues dans les prochains mois pour ce produit innovant qui répondra aux attentes du marché.