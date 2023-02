IDEX se voit confier lâ€™Ã©quipement en centrales photovoltaÃ¯ques de 9 sites franÃ§ais du groupe Safran

Spécialiste de la maintenance et du développement des énergies Renouvelable, l’ETI française IDEX – 2 milliards de CA en 2022 et pas loin de 6 000 salariés – se voit confier par Safran la conception, l’installation clé en main, le financement et l’exploitation pendant 25 ans de centrales photovoltaïques sur 9 sites français du groupe sur les 17 que comptait l’appel d’offre. Puissance installée attendue : 12,5 MW soit près de 1,5 MW en moyenne par site. La production d’électricité verte de ces sites représente de 10 à 25% des besoins des sites industriels, leur permettant ainsi de consommer une énergie locale et décarbonée, de réduire leurs factures énergétiques et leurs émissions de CO2. « La loi d’accélération votée à l’Assemblée nationale qui met l’accent sur la solarisation des parkings est une vraie chance pour les industriels. Nous allons les aider à réaliser la transition énergétique. Deux tiers de notre pipe sont des ombrières de parking en autoconsommation » précise Edouard Roblot, directeur Bâtiments Bas Carbone d’IDEX.

Ces centrales photovoltaïques entreront en service entre fin 2023 et mi-2024. Conformément à sa proposition, IDEX installera des panneaux photovoltaïques fabriqués en France. « Nous sommes fiers de la confiance que nous accorde Safran en nous attribuant le développement des ombrières photovoltaïques pour ses sites industriels. Il s’agit d’un projet pionnier, qui préfigure l’obligation d’installer des panneaux solaires sur tous les parkings français de plus de 1500 m². De plus, grâce à ce projet, Safran va pouvoir réduire ses coûts de l’énergie et ses émissions de CO2 sans que cela ne lui coûte un euro puisque le projet sera intégralement pris en charge, y compris financièrement, par IDEX. Petits détails, et non des moindres : nous disposons de techniciens de haut niveau à une heure de chaque site, un atout considérable question maintenance », poursuit Edouard Roblot.

Selon Benjamin Fremaux, président d’IDEX, « Ce partenariat avec Safran confirme notre savoir-faire en matière d’installation, de gestion et d’exploitation de production photovoltaïque sur des sites industriels. Il démontre notre capacité à accompagner les entreprises dans leur volonté d’accélérer leur transition énergétique. Je me réjouis qu’il nous permette également d’accompagner l’émergence d’une filière française de la production de panneaux photovoltaïques ».

En effet, pour ces projets portés par IDEX, les modules seront français. Et parmi les acteurs pressentis, l’entreprise alsacienne Voltec Solar se pose en favori par la qualité de ses produits made in France. Il faut dire que Voltec est actuellement en pleine dynamique. « Nous commençons à recevoir les machines qui vont nous permettre de doubler notre ligne en juillet. A fin 2023, nous serons en capacité de produire jusqu’à un million de modules par an » assure Michaël Godet, directeur commerciale de l’entreprise. Au cours du dernier trimestre 2023, Voltec sortira même de ses lignes de production des modules spécifiques ombrières plus grands, plus larges et plus puissants autour des 440 W. Des produits qui devraient être boostés par la loi des 1 500 m² de parkings. IDEX pourrait en tous les cas en profiter pour ces derniers projets mis en service !