HydrogÃ¨ne Renouvelable : Qair et Airbus sâ€™associent pour dÃ©velopper la filiÃ¨re des carburants dâ€™aviation durables en Occitanie

Qair, énergéticien indépendant du renouvelable, et Airbus, un leader mondial de l’aéronautique, viennent de signer un protocole d’accord visant à structurer conjointement la filière des carburants d’aviation durables (CAD ou SAF – Sustainable Aviation Fuel). Le partenariat consistera en l’identification d’opportunités commerciales et le partage de données technico-économiques afin de développer une unité de production d’électro-carburants d’aviation durable (e-SAF).

Les échanges entre les deux entités permettront à Qair, énergéticien fédérateur des différents acteurs de la chaîne de valeur des e-SAF, de contribuer au déploiement d’une infrastructure de l’hydrogène pour l’aviation et au développement d’un véritable écosystème des carburants durables d’aviation, notamment en Occitanie. Les partenaires s’engagent à collaborer sur le développement d’une unité de production de e-SAF. L’Agence Régionale Energie Climat d’Occitanie (AREC) suit de près ce premier projet industriel majeur pour la région et des discussions de partenariats sont également en cours. « Nous sommes ravis d’entamer ces discussions avec Airbus avec qui nous avons une ambition commune de décarboner l’industrie aéronautique. Pour ce faire, Qair mise sur l’hydrogène renouvelable et le développement d’électrolyseurs sur tout le territoire français, en commençant par la région Occitanie où nous construirons bientôt un projet dédié aux e-SAF et où nous construisons dès aujourd’hui notre première unité de production d’hydrogène renouvelable Hyd’Occ. » déclare Olivier Astruc, directeur Hydrogène France chez Qair.

Déployer l’avion propulsé avec de l’hydrogène

Identifié comme l’une des options les plus prometteuses pour décarboner le secteur aéronautique, l’hydrogène présente l’avantage de pouvoir être utilisé soit directement pour la propulsion et la production d’énergie à bord des avions, soit indirectement pour créer des carburants de synthèse. Dans le cadre de ce protocole, Qair et Airbus collaborent au développement d’un écosystème régional d’e-SAF comme une première étape avant de développer des projets de production d’hydrogène renouvelable et d’e-fuel à l’échelle nationale. La collaboration porte sur différents aspects de la chaîne d’approvisionnement en hydrogène et en e- SAF, de la production à la livraison des aéroports. « Cette collaboration fait suite à la déclaration SAF en Occitanie ICEO signée par Airbus avec l’état et la région Occitanie en janvier 2023 et qui vise à être deux fois plus ambitieux que le mandat Européen sur les SAF. Le projet de Qair devrait permettre de développer la filière et de contribuer aux besoins des acteurs dans la région » poursuit Karine Guenan, Vice-President ZEROe Hydrogen Ecosystem chez Airbus.

Encadrés

La Région Occitanie, soutien historique des énergies positives

La Région Occitanie s’affirme comme un acteur majeur dans la transition énergétique, ayant pour ambition de devenir la première région de France à énergie positive. Cet engagement se concrétise à travers un soutien continu aux projets innovants, notamment ceux de Qair tels qu’Eolmed et Hyd’Occ. Pose de la première pierre d’Hyd’Occ en présence de Louis Blanchard, président du Groupe Qair, Stéphane Péré, Directeur Général de l’AREC Occitanie, Pierre-André Durand, Préfet de la région Occitanie, Céline Vachey, Directrice régionale de l’ADEME Occitanie, Jean Marc Bouchet, fondateur du groupe Qair, Patrick Chappert-Gaujal, artiste peintre et Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie. En suivant attentivement le nouveau partenariat entre Airbus et Qair, la Région Occitanie par l’intermédiaire de son agence, l’AREC Occitanie, joue un rôle clé dans le développement de solutions énergétiques durables. Les discussions en cours et les partenariats émergents illustrent le dynamisme de cette collaboration, ancrée dans l’objectif commun de favoriser l’innovation et la durabilité énergétique.

Quid de Qair ?

Qair est un énergéticien du renouvelable qui développe, finance, construit et exploite des projets solaires, éoliens terrestres et en mer, hydroélectriques, hydroliens, de valorisation de déchets, de production et de stockage d’hydrogène renouvelable. Avec 1,4 GW de capacité en opération et en construction, les 600 collaborateurs du groupe développent un pipeline de 30 GW dans 20 pays à travers l’Europe, l’Amérique Latine et l’Afrique. Notre ambition est de devenir un leader indépendant de l’énergie responsable.