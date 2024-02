DÃ©ploiement de 30 000 lampadaires solaires pour lâ€™Ã©lectrification de zones rurales au Togo

Sunna Design, pionner de l’éclairage solaire annonce le déploiement réussi de 30 000 lampadaires au Togo, dans le cadre du projet PEP’S rural (Programme d’Éclairage Public Solaire) qui entend développer l’infrastructure d’éclairage public du pays. Et la lumière solaire fut…

L’ambitieux projet PEP’S, fruit d’un partenariat public-privé avec l’appui de la Direction générale du Trésor français comprend la fourniture, l’installation et la maintenance dans la durée de 50 000 lampadaires solaires intelligents et connectés. Il s’inscrit dans le cadre du Plan National de Développement de la Présidence togolaise.

500 lampadaires solaires expédiés chaque semaine en direction du Togo.

Alors que l’accès à la lumière demeurait limité dans de nombreuses zones rurales au Togo, la ministre déléguée en charge de l’Énergie et des Mines du gouvernement togolais, Mila Aziable a lancé via l’Agence Togolaise pour l’Électrification rurale et les Énergies renouvelables (AT2ER), le projet PEP’S Rural pour améliorer les conditions de vie des populations togolaises dans 4 600 zones rurales éloignées du réseau électrique. Bénéficiant d’une expérience solide dans le déploiement à grande échelle de solutions solaires et notamment en Afrique, Sunna Design s’est montrée immédiatement opérationnelle pour relever le défi de l’éclairage public solaire du Togo. Ainsi depuis son usine située près de Bordeaux, Sunna Design fabrique et expédie 500 lampadaires solaires chaque semaine en direction du Togo. Une équipe a été constituée à Lomé où une dizaine d’employés de Sunna Design travaillent en collaboration avec des opérateurs locaux (CH2000, ACERMIITEE, GEMAS, BATIR PLUS …), pour l’installation et la maintenance des lampadaires sur 12 ans, créant ainsi des centaines d’emplois directs et indirects. Le déploiement opérationnel a été facilité par une cartographie des infrastructures réalisée en amont du projet par l’entreprise Mitsio Motu, et ceci afin de maximiser l’impact économique et social de l’éclairage solaire pour les populations.

« Eclairer et connecter le monde durablement »

À ce jour, ce sont plus de 30 000 lampadaires solaires Sunna Design sur les 50 000 prévus qui ont été installés avec succès, en particulier dans les régions des Savanes et de la Kara. Au quotidien, le changement est perceptible. Ces nouvelles solutions d’éclairage jouent un rôle majeur dans les activités du quotidien des Togolais : facilitant le transport, le travail et l’apprentissage de nuit ou tout simplement la liberté de circuler la nuit en sécurité. Ils participent également à limiter l’exode rural à travers le déploiement d’infrastructures durables et décentralisée sur des territoires redynamisés et désormais plus attractifs. Ce premier jalon posé au Togo, par son modèle long-terme d’accès à l’éclairage pour des populations rurales, représente un pas significatif vers l’accomplissement de l’objectif de développement durable numéro 7 des Nations Unies qui vise, à garantir un accès universel à une énergie propre et durable d’ici 2030, qu’a tenu à souligner Ignace de Prest, Président du Directoire de Sunna Design : “Notre mission chez Sunna Design est d’éclairer et connecter le monde durablement, notamment dans les zones rurales non électrifiées, où l’impact de l’éclairage solaire pour les populations est majeur. Nous croyons fermement en l’innovation, la proximité et l’impact. Notre engagement envers le Togo est un exemple concret de la manière dont Sunna Design allie l’innovation technologique à une approche locale pour créer un changement significatif pour les populations. En cela, nous sommes fiers des résultats obtenus par l’AT2ER qui porte notre projet. L’installation de ces 30 000 lampadaires solaires constitue une avancée significative vers l’éclairage global et le développement économique durable au Togo. »

Contribuer au développement inclusif de ces régions en tirant parti de l’énergie solaire

Au-delà de son engagement en matière d’accessibilité et de durabilité énergétique, Sunna Design s’efforce de partager la valeur créée par ses projets en s’associant à des partenaires locaux, en formant les populations et en offrant des opportunités d’emploi au sein des communautés rurales où elle intervient. Cela s’inscrit dans la vision de Sunna Design de contribuer au développement inclusif de ces régions en tirant parti de l’énergie solaire pour améliorer la qualité de vie des habitants. Sunna Design et la République Togolaise sont déterminés à poursuivre leurs engagements conjoints pour mener à bien le projet PEP’S et atteindre l’objectif de 50 000 lampadaires solaires déployés au Togo en 2024, contribuant ainsi à l’avènement d’un avenir plus lumineux et plus durable pour le pays.